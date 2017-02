Comodidad para disfrutar al máximo

Animales salvajes y de granja como cerdos, osos panda, vacas, cebras o tigres, y superhéroes míticos como Superman, Batman o Spiderman son algunos de los disfraces más vendidos para los carnavales de este año, que comenzaron el jueves y se prolongarán hsta el lunes. Así lo confirman las tiendas de disfraces, como Casa Angelita, Afede Disfraces, Jaiak Mozorro Denda, Party Fiesta o Magic, que coinciden en que, aunque este año las ventas han sido de lo más heterogéneas, siguen ganando por goleada estos dos tipos de vestimenta.

Lo que también constatan es que lo que más se ha buscado este año es la sencillez y comodidad. Se trata de no pasar frío y no complicarse demasiado con el maquillaje o los accesorios para poder así disfrutar al máximo de las fiestas sin tener que preocuparse constantemente por este tipo de detalles. «Sobre todo las chicas, a veces aprovechan fiestas como ésta para ponerse disfraces lo más sexy posible, pero nosotras somos prácticas, preferimos ir lo más cómodas posible y, de paso, no morirnos de frío» comenta Alazne Hernández, cuyo grupo de amigas luce trajes de tipo pijama de diferentes animales.

Comparten el mismo criterio, entre otros, quienes trabajan en el sector hostelero, que valoran las virtudes de aquellos disfraces que no causan una molestia excesiva durante su jornada laboral. Aun así, el diseño no se deja de lado a la hora de escoger. También interesa que sean bonitos y divertidos. Por ello, han sido también muy demandados, aunque en menor medida que los anteriormente mencionados, los trajes de época, y los relacionados con películas como «Alicia en el País de las Maravillas» o, dado el reciente estreno del último episodio de la saga, «Star Wars».

Sin mirar tanto al precio

A pesar de ello, nunca faltan quienes, por el contrario, buscan diferenciarse del resto e invierten algo más de tiempo e imaginación, y en algunos casos, también más dinero, para lucir trajes más originales y únicos. «Quería algo diferente, no los típicos disfraces que todo el mundo suele llevar; al final parecen todos fotocopias» señala Lorena Vergara, una joven donostiarra que ha optado por un atuendo de temática sadomasoquista. «La gracia está en vestirse de algo que sorprenda y sea divertido, y si hay que pasar frío, pues se pasa, que solo es una vez al año».

Con la reciente investidura de Donald Trump como nuevo presidente de los EE UU y la enorme polémica que ha suscitado su mandato, no es de extrañar que haya quienes se hayan decantado por vestir como él a modo de burla. «El disfraz de Trump es un acierto seguro, y además es bastante fácil de hacer, vale con un peluquín rubio, mucho autobronceador y un traje con corbata. Y si encima tienes una novia o amiga que quiera acompañarte haciendo el papel de Melania, ya triunfas» dice Iván Lafraya, entre risas.

PROGRAMA DE HOY Donostia 11.01: Pasacalles carnavalero con la txaranga Los Pasai desde la plaza Zuloaga. 11.31: Mañanitas a la diosa Momo. Salutación coral popular en el paseo de La Concha. 12.01: Txaranga 3Txulo por la Parte Vieja. 12.16: Traspaso de poderes a la diosa Momo (Ayuntamiento). 17.01: Concurso de comparsas y carrozas por el centro. 20.01: ¡La Consti es un carnaval! 22.01: Ezten Giro. Romería en el quiosco del Boulevard. Tolosa 11.00: Salida de gigantes y cabezudos desde plaza Zaharra. 11.00: Pasacalle del alumnado de la Escuela de Música. 11.30: Pasacalle de dantzaris desde el Triángulo. 12.15: Charangas 'Iraunkorrak' y 'Charanga del Oria'. 17.00: Salida de la tamborrada infantil desde Geltoki. 19.00: Tamborrada de sociedades. Homenaje a Juanito Lope. Irun 9.00: Carnaval Rural por los barrios de Bidasoa y Behobia. 11.45: De la plaza Pío XII partirá el Euskal Herri Inauteria. 17.00: Desfile infantil, con salida de la avenida Letxumborro. 20.00: Elektro-Txaranga Burrumba en la Plaza San Juan. Eibar 12.00: Cata de vinos con la Comisión de Fiestas San Cristóbal. 12.30: Rockalean en Untzaga. 13.00: Desfile de carnaval con las cuadrillas. 19.00: Entrega de premios de los concursos en Untzaga. Errenteria 12.00: Musical de Oarsoirriak desde Merkatuzar. 17.00: Salida de comparsa de gigantes y cabezudos. 18.30: Desfile de comparsas por las calles del centro partiendo desde Pontika.

Por otro lado, teniendo en cuenta la gran importancia que han cobrado las redes sociales en la actualidad, tampoco podían faltar los disfraces relacionados con ellas: emoticonos gigantes o fotografías vivientes, por ejemplo. Amaru Gallegos, que va de foto colgada en Facebook, señala que «es algo super fácil de hacer que te puede sacar del apuro si tienes poco tiempo para elegir un disfraz. Además, el tema de los 'likes', quieras que no, da mucho juego con las chicas y se liga bastante», añade. «Yo me disfracé de eso el año pasado y este año repito, aunque esta vez con mis amigos, que les gustó la idea y me han copiado el disfraz».

Según Fernando Arnal, trabajador de la tienda Casa Angelita, «este año los clientes no están mirando tanto como otras veces el precio de los disfraces». Explica que así como los últimos años, con la crisis, la gente ponía más atención a cuánto valía cada prenda y tendía a decantarse por los trajes más asequibles económicamente, «parece que estos carnavales la situación ha cambiado, beneficiando a las tiendas especializadas en disfraces y artículos de fiesta».

Valga como ejemplo de esta tendencia el testimonio de Begoña Sánchez, madre de familia numerosa. «Este año les he dejado a los niños escoger el disfraz que más les gustara en vez de ponerles un límite de precio y que miraran disfraces en base a eso», cuenta. Aunque matiza diciendo que «tampoco voy a gastarme el sueldo en los disfraces, eso ya lo saben, pero sí que podemos permitirnos gastar un poco más esta vez».