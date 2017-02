Garmendia: «La Diputación no contempla que Vueling deje los vuelos a Barcelona»

La diputada de Infraestructuras y Movilidad de la Diputación de Gipuzkoa, Marisol Garmendia, ha realizado una defensa sobre las infraestructuras del territorio en la que no podía faltar una alusión al aeropuerto de Hondarribia y a su futuro. Su primera premisa ha sido que la Diputación y el departamento que dirige no descartan nada respecto al aeródromo, ni tan siquiera una ampliación futura, siempre que se contara con el visto bueno de todos los agentes implicados.

De momento, lo ha reconocido la propia Garmendia, el objetivo principal es garantizar la actual operatividad, que incluiría los vuelos a Madrid y Barcelona durante todo el año y el refuerzo de verano con Mallorca, y casi seguro con Londres, tal y como se hizo el pasado agosto.

"Estamos esperando a que Aena certifique el aeropuerto cumple con todas las condiciones de seguridad y que la rugosidad de la pista permite que los aviones que utiliza la compañía Vueling puedan aterrizar sin problemas", ha explicado.

La diputada no quiere ni siquiera pensar en la posibilidad de que esta compañía pueda dejar de gestionar los trayectos aéreos a Barcelona, "escenario que no contemplamos". Destaca por el contrario el acuerdo institucional al que se ha llegado para defender esta infraestructura entre el Gobierno Vasco, la propia Diputación y los ayuntamientos afectados con son los de San Sebastián, Hondarribia e Irun".

"No descartamos nada, ni tan siquiera la ampliación de forma tajante, aunque nos permitiría crecer y contar con más operaciones. Vamos a ver, vuelos trasatlánticos no vamos a tener, pero insisto en que pese a lo complicadas que son estas cosas, sobre todo en Gipuzkoa, no descartamos nada", ha concluido.