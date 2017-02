Ferran Adrià apuesta por potenciar la inversión y la innovación en el turismo

El chef Ferran Adrià ha apostado este viernes por potenciar la inversión y la innovación en el turismo, lo que debe ir ligado a la eficiencia en la gestión de los negocios del sector y al apoyo a sus futuros profesionales desde el campo educativo.

"He leído varias veces que España se está convirtiendo en un país de bares. El turismo es uno de los sectores más innovadores, tenemos el 15 % del PIB ¿Qué pasa, que no podemos ser innovadores en el turismo o qué, solo se puede ser en el mundo digital o en la NASA?", se ha preguntado Adriá.

El cocinero ha hecho estas reflexiones en San Sebastián, donde ha presentado 'Mise en place', una guía para gestionar un restaurante editada por elBulliFoundation y Caixabank, entidad que colabora con los proyectos de su fundación.

Antes de la presentación de la guía en el Basque Culinary Center (BCC), Adrià ha participado en una rueda de prensa junto al concejal donostiarra de Impulso Económico, Comercio, Hostelería y Turismo de San Sebastián, Ernesto Gasco, y la directora de área de Caixabank en la comarca de San Sebastián, Itziar Egaña.

El chef ha asegurado que defiende "a muerte" a hoteleros y hosteleros y que "su capacidad de innovación es brutal", tras lo cual ha dicho que España debería contar "con la mejor Universidad de turismo del mundo". Ha manifestado que el "mejor ejemplo" de cómo se tendrían que hacer las cosas es el Basque Culinary Center.

"Si Euskadi no se merece tener un centro como el BCC, apaga y vámonos", ha agregado Adrià, que ha recordado que se produjeron críticas y reticencias cuando el Ministerio de Ciencia e Innovación decidió aportar 7 millones de euros a la creación de la Facultad de Gastronomía de la Universidad de Mondragón, de cuyo consejo asesor el cocinero catalán ha sido presidente durante cinco años.

Se ha quejado también de las "poquísimas" becas que se conceden en España destinadas a la innovación en gastronomía. "Si juntamos turismo, industria alimentaria y distribución, estamos en el 24 % del PIB. Que no haya becas como en otros sectores es anormal, eso no puede ser", ha afirmado.

Ha señalado, no obstante, de que no se puede "cambiar la educación en un año", que es preciso que pase el tiempo, como ha ocurrido con la nueva cocina vasca, "que está recogiendo los frutos ahora".

Pero el chef ha advertido de que el sector no debe estar asentado solo en la innovación y el talento creativo, sino también en "la eficiencia en la gestión", que cree que se tiene poco en cuenta y sobre la que él ha hablado hoy en el BCC.

Ha comentado que "el gran problema" es que el 80 % de las pymes españolas "no hace ni presupuesto ni control presupuestario porque no hay una educación" en ese aspecto. "Si tú no conoces tu empresa, no puedes delegar, pero es un gran fallo mundial, en Estados Unidos o Alemania no están mejor que nosotros en este sector, y en la Formación Profesional tampoco era algo que se enseñara. Mejorar la eficiencia es comprender la gestión", ha asegurado.

Ha indicado que "la ecuación casi perfecta" para "gestionar bien" es que "lo que tú quieres ofrecer en tu restaurante y lo que quiere el cliente tiene que cuadrar" y que "lo que inviertes tiene que ir ligado con lo que puedes ganar y quieres ganar". "Con un restaurante pequeño es imposible ganar 200.000 euros. Y si tu negocio tiene tres años de vida y te va bien, pero te compras ya un cochazo, pues no va a funcionar", ha dicho Adrià.