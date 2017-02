«Estamos a la altura de los mejores países, pese al aumento de siniestros»

Está siendo un comienzo de año especialmente trágico en las carreteras guipuzcoanas. Desde que arrancara el 2017 hace mes y medio, un total de seis personas han perdido la vida en el territorio. Aunque pueda parecer una cifra alarmante, sobre todo por el aumento que se ha vivido durante la última semana y media, no hay motivos para la preocupación. Los expertos en seguridad vial del territorio señalan que «no son cifras especialmente altas, si lo comparamos con las que teníamos hace diez años», explica Luis Murguía, asesor de Movilidad y Seguridad del RACVN.

El aumento en el número de víctimas mortales que están padeciendo las carreteras de Gipuzkoa lleva sin duda a preguntarse qué circunstancias pueden estar detrás de este repunte. Una cuestión que no siempre tiene una respuesta sencilla. «Al final están siendo accidentes muy diversos, como el de una persona que circula por dirección contraria. Nos gustaría saber por qué lo hace pero no hay una única explicación», incide Murguía. «No podemos hablar de una única causa para explicar esta situación, siempre digo que para lo que ocurre en la carreteras no hay explicaciones científicas», remarca el asesor de Movilidad y Seguridad del RACVN.

Luis Murguía se felicita de los pasos que se han dado en las últimas décadas y que han traído como resultado un descenso notable en el número de fallecidos en las carreteras de Gipuzkoa. «Hace unos años estábamos muy mal respecto a otros países de Europa. Durante los últimos años se ha trabajado para mejorar la situación y ahora estamos en números de países como Dinamarca o Suecia que son de los mejores en este sentido», sentencia Murguía. «Lo que pasa es que cuando estás bien, es muy difícil mantener las cifras y es normal que a veces pueda haber repuntes», subraya.

Aún así, Murguía reconoce que diversas causas como la salida de la crisis o un parque de vehículos envejecido pueden dar las claves del repunte que se está viviendo en Gipuzkoa y Euskadi. «Es verdad que es una parte complicada de interpretar pero tenemos coches cada vez más antiguos y hay más camiones circulando».