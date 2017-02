Piden una solución acordada al conflicto de los residuos en Gipuzkoa

Miles de personas se han manifestado este domingo en San Sebastián para reclamar una solución acordada que ponga fin al conflicto de los residuos en Gipuzkoa. La marcha tenía por objeto apoyar la "hoja de ruta" para la solución del problema de la gestión de los residuos presentada por GuraSOS a todos los agentes políticos y sociales, han destacado los organizadores.

La plataforma GuraSOS ha celebrado una marcha para pedir al Gobierno foral que recapacite su decisión de adjudicar la construcción de la incineradora de Zubieta y abra un debate con la sociedad guipuzcoana para "acordar de forma conjunta" y "con la participación directa de la ciudadanía" la solución que dar al problema de los residuos en Gipuzkoa.

Bajo el lema 'Elkarrekin gehiago gara. Adostasuna besterik ez! Sin conflicto. La solución es el acuerdo', la marcha ha partido a las 12.00 horas de la plaza del Buen Pastor de San Sebastián y ha recorrido las calles San Martín, Fueros y República Argentina.

Al final del acto han tomado la palabra el presidente de GuraSOS, Joxemaria Izeta, que ha leído un manifiesto en el que ha destacado que este domingo "empieza la cuenta atrás para la solución acordada".

"Por si alguien tenía dudas, que sepa que somos padres, madres, abuelos, parientes, ciudadanos y ciudadanas, que no vamos a parar hasta lograrlo. Cada vez somos más y más quienes decimos no al conflicto y sí al acuerdo. No a la división, si a la cohesión", ha afirmado.

En este sentido, ha reivindicado que "tenemos derecho a participar en temas que afectan a nuestra salud, al futuro de nuestros hijos e hijas, al futuro de Gipuzkoa".

"Somos muy conscientes de que en la política de los residuos la última palabra la tienen las Juntas Generales, pero deberán hacerlo respetando los derechos de la ciudadanía y no de cualquier manera", ha manifestado, para añadir que "si no se respeta la ley, si no se respetan los derechos de la ciudadanía no hay legitimidad democrática".