Profesores de una ikastola de Lasarte-Oria protestan contra la incineradora

Un grupo de profesores de la ikastola Garaikoetxea-Landaberri ha celebrado este viernes en San Sebastián una concentración de protesta contra la construcción de la incineradora de Zubieta, que se ubicará a 500 metros de este centro escolar.

Los docentes han recordado, en un comunicado, que expusieron al Departamento de Educación, en mayo de 2016, su preocupación por las consecuencias que la incineradora podría tener en la salud de sus alumnos, pero no han recibido ninguna respuesta por parte del Gobierno Vasco.

Por este motivo, los profesores han llevado a cabo su protesta ante la sede del Ejecutivo vasco de San Sebastián.

Según han indicado, los informes de los expertos determinan que la incineradora puede causar daños en los sistemas respiratorio y cardiovascular, e incluso pueden originar tumores.

"¿Quién nos asegura que en un plazo no muy largo nuestros alumnos de infantil y primaria no verán su salud perjudicada, a consecuencia de las dioxinas y microparticulas no filtrables generadas por la combustión de las 155.000 toneladas anuales de residuos previstas?", se han preguntado.

Tras recordar que la Diputación de Gipuzkoa asegura que la incineradora será "inocua", los docentes rechazan que esta afirmación tenga base científica y no está avalada por la Comisión de Medio Ambiente y Política de Residuos de la Unión Europea.