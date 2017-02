La llegada de un frente dejará lluvias el sábado y el domingo por la mañana

Es como si la primavera hubiese entrado del golpe. Los casi 21 grados de máxima registrados ayer en Zumaia o los 19,7º Hondarribia son una demostración de ello. El invierno discurre en medio de importantes oscilaciones. Hoy hace calor, pero antes llegaron los fríos, las nieves en las cumbres y las intensas precipitaciones de enero. Y dentro de unas semanas, ya veremos la sorpresa depara la meteorología.

De momento, el pronóstico para las próximas horas es de claros y nubes y predominio del viento sur y también del este. «Hoy, el día va a ser parecido al de ayer. Amaneceremos no obstante con nubes y algunos claros. El día no será tan luminoso como el de ayer y las temperaturas serán ligeramente más bajas. No creo que lleguemos a los veinte grados. La nubosidad lo impedirá», afirma Margarita Martín, delega en Euskadi de la Agencia estatal de Meteorología.

Para mañana se vislumbran movimientos que vaticinan un cambio. «El anticiclón que teníamos sobre Baleares y Francia se irá retirando hacia los Alpes, lo que permitirá la entrada de un frente nuboso desde el Atlántico», señala Martín.

Pese a todo, mañana aun predominarán los cielos despejados y se impondrá el viento del sur. Las temperaturas serán primaverales en la vertiente cantábrica, aunque de madrugada seguirán siendo bajas.

El sábado, el frente nuboso se situará de madrugada sobre Galicia y Asturias. «En nuestra zona entrará sobre el mediodía. El frente irá dejando lluvias, pero las precipitaciones no se dejarán notar en el País Vasco hasta la tarde».

La pequeña depresión hará que el domingo continúe la nubosidad, si bien por la tarde se espera que deje de llover. Sin embargo, no se espera que salga el sol. «Por lo tanto, las lluvias se circunscribirán al sábado por la tarde y al domingo por la mañana», añade.

El mismo sábado, las temperaturas experimentarán un descenso. «Ya no tendremos los 17-18 grados de los que disfrutaremos hoy y mañana, sino que nos quedaremos entre los 14º ó 15º. Y el domingo, a primera hora de la mañana, hará bastante frío. Estará lloviendo y nublado, de forma que las temperaturas en la costa llegarán a 12 grados como mucho. Y en el interior no alcanzarán los 10º», afirma la meteoróloga.

El arranque de la semana que viene estará condicionado por las nieblas en el interior, mientras que en la costa los cielos permanecerán despejados, «pero con mañanas muy frías. Esta situación se mantendrá por lo menos hasta el miércoles», concluye Martín.

Las precipitaciones del fin de semana no se espera que sean copiosas. A estas alturas, tampoco importa tanto. Las reservas de agua de Gipuzkoa han experimentado desde enero un cambio radical. Cuatro de las reservas del Consorcio de Aguas de Gipuzkoa - Aixola, Barrendiola, Ibai Eder y Arriaran- se encuentran llenas. Además, la presa de Ibiur permanece al 92%, mientras que la de Urkulu, en el Alto Deba, se encuentra al 81%. El embalse que está en peor situación es el de Lareo, que se halla al 66%. No obstante, esta reserva solo abastece a los vecinos de Ataun, de manera que no hay problemas de suministro.

Las presas del Añarbe y Endara, que proporcionan agua a Donostialdea y a la comarca de Txingudi respectivamente se mantienen a un buen nivel. La primera se encuentra al 89,9% y la segunda al 101%. 89,9%. En Añarbe, en lo que llevamos de febrero se han registrado 120 litros. En febrero se recogen de media 183.