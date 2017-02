Una nueva víctima de 'Kakux' denuncia falta de mecanismos para denunciar abusos

"Yo sufrí abusos en mi adolescencia, en un contexto de campamentos donde estaba esta persona, y otros monitores mayores de edad. A mí me pasó todo esto y no supe cómo reaccionar..." Así comienza el testimonio que ha avanzado EITB de una víctima de abusos sexuales cometidos presuntamente por Juan Kruz Mendizabal y hasta ahora desconocida. Según relata ante las cámaras, el exvicario general de Gipuzkoa abusó de él durante unas colonias. de verano

"Llama la atención el hecho de que no haya herramientas para detectar estas cosas,.. estoy convencido de que el resto de monitores podrían haberse enterado", explica este hombre que revela ahora los abusos sufridos en su adolescencia después de que en enero la Iglesia guipuzcoana reconociera haber apartado a 'Kakux' por abusos a dos menores. "Seguí haciendo mi vida y en mi edad adulta decidí enfrentarme a esto que me había pasado porque me estaba afectando a mi vida, también a la sexual… nos duchábamos delante de él o estábamos con trajes de baño en su presencia... escenas totalmente sanas que supongo que en su caso serían miradas sucias y más que eso, como fue mi caso", dice. El testimonio completo se emitirá esta noche en el programa 'Ur handitan' de ETB1, a partir de las 22.25 horas.

Primeras denuncias

El Obispado de San Sebastián apartó en abril de 2016 al entonces vicario general, Juan Cruz Mendizabal, 'Kakux', tras declararle culpable de "los tocamientos deshonestos realizados a dos menores en 2001 y en 2005". El sacerdote, muy conocido en Donostia sobre todo por su labor pastoral con los jóvenes, fue juzgado por un tribunal canónico que consideró "probada la veracidad de las acusaciones" vertidas contra él por los dos afectados, que el pasado mes de marzo decidieron dar el paso de acudir al obispo, José Ignacio Munilla, para contarle lo que les había ocurrido.

Tras estos hechos, el Obispado de San Sebastián decidió trasladar al sacerdote fuera del País Vasco. A los pocos días de conocerse las dos primeras denuncias, Munilla confirmó una nueva denuncia de abusos sexuales a un menor en 1994, cometida presuntamente por el exvicario general de Gipuzkoa y que se sumaba a las dos iniciales por las que 'Kakux' fue condenado eclesiásticamente y apartado de la Iglesia. La víctima fue un adolescente de 14 años –ahora tendría 36– que sufrió los abusos en el transcurso de un campamento en el que participó Mendizabal. Este nuevo caso sería el tercero casi confirmado y a falta de un cuarto relegado por ahora a la condición de rumores.