Una jornada para reflexionar sobre el peaje de la N-I

Puestos a pensar cuál puede ser la manera más efectiva para motivar la reflexión de la Diputación de Gipuzkoa y hacerle variar su posición acerca del peaje de la N-I para camiones, la Fundación Guitrans, creada por la patronal del transporte guipuzcoano, ha concluido que invitar a una misma jornada a políticos, empresarios y técnicos puede resultar fructífero. Así lo hará el próximo día 23, día en el que la patronal del transporte guipuzcoano confía en que empiece a virar el rumbo del proyecto foral que contempla empezar a cobrar un canon a vehículos pesados a inicios del próximo año.

Bajo el título 'Influencia de la calidad de las infraestructuras en los costes de explotación de las empresas de transporte por carretera', la Fundación Guitrans ha organizado en la Escuela de Ingeniería de Gipuzkoa de la UPV una jornada con dos señas de identidad: «su carácter constructivo y su afán por suscitar la reflexión», asegura el presidente de la entidad, Ignacio Cepeda. No oculta que el peaje a vehículos pesados entre Irun y Etzegarate acaparará el protagonismo y adelanta que «expertos van a exponer por qué lo que piensan hacer es injusto».

La vocación del evento, subraya, es «dar a conocer datos e información de manera que se puedan abrir nuevos caminos que hoy no se están explorando y la posibilidad de lograr ese acuerdo que hoy no existe». Hablando coloquialmente, una oportunidad «para abrir los ojos a Aintzane Oiarbide», apela directamente a la diputada foral de Infraestructuras Viarias.

La jornada tendrá carácter «constructivo» y buscará «suscitar la reflexión» de la Diputación de Gipuzkoa



La organización confirma la presencia del Gobierno Vasco, la Diputación y distintos partidos políticos

El plato fuerte del orden del día llegará con una mesa redonda que, disfrazada bajo el título 'Calidad y financiación de las infraestructuras para el transporte por carretera', versará sobre el peaje de la N-I. Participará en ella, por ejemplo, el presidente de Fenadismer, Julio Villaescusa, uno de los impulsores del contencioso-administrativo presentado por el Comité Nacional de Transporte por Carretera ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) contra la norma foral que aprueba la implementación del peaje.

Problemática estatal

La participación denota la repercusión estatal de la jornada, lo que la Fundación Guitrans quiere hacer valer como indicador de que la problemática del peaje supera la frontera guipuzcoana. «De hecho, el evento se iba a hacer en Madrid y lo hemos conseguido traer aquí», sostiene Cepeda. Entre los ponentes destacan el director general de la Asociación Española de la Carretera, Jacobo Díaz, o el catedrático de Planificación del Transporte de la Universidad Politécnica de Madrid, José Manuel Vassallo.

Desde la premisa de que el canon a camiones a su paso por Gipuzkoa no solo afectará al sector del transporte, la jornada canalizará también el interés que puedan tener los departamentos de logística de grandes compañías -Mercadona, por ejemplo, ha anunciado su presencia- cuyas mercancías atraviesan Gipuzkoa. No es casual, en este sentido, que uno de los ponentes sea el director general de la Agrupación de Fabricantes de Cemento de España, Aniceto Zaragoza.

Pese a lo que pueda parecer, el objetivo no consiste en atrincherarse en la postura del 'no' al peaje, sino en «aportar documentación y argumentación técnica para tender la mano al diálogo y hacer que todos salgamos ganando», señala Cepeda. El presidente de la Fundación Guitrans confía en que «a través de buenos profesionales que conocen la temática se pueda hacer ver a la Diputación que hay otras maneras de cobrar que no son tan gravosas para el transporte».

En la jornada se expondrán experiencias internacionales como las que premian la inversión en tecnologías que protegen el medio ambiente o las que reparten el pago en función de las afecciones causadas por cada sector en la vía. Desde la patronal guipuzcoana se confirma la presencia de representación del Gobierno Vasco, la Diputación de Gipuzkoa y diferentes partidos políticos.