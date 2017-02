La huelga de maquinistas de Euskotren cumple seis meses el próximo lunes

Inma consulta el cartel informativo de los horarios de trenes disponibles en la estación de topo de Easo de Donostia. Coge el tren cuatro veces al día para trasladarse a su trabajo, en Errenteria, por lo que la huelga que llevan a cabo desde hace meses los maquinistas de Euskotren le toca de lleno. El primero de los paros tuvo lugar el pasado 13 de agosto, por lo que este lunes se cumplen seis meses de una huelga que parece lejos de resolverse.

«Siempre me afecta en las horas que entro y salgo de trabajar. Hay veces que tengo que salir antes, y no siempre puedo, o que me voy corriendo para llegar, lo pierdo, y tengo que esperar media hora al siguiente», relata Inma, que además destaca que cuando el servicio vuelve a restablecerse «los trenes van tan llenos de gente que vamos como sardinas en lata».

Lander coge el metro para ir a estudiar a la universidad, y reconoce que en algunas ocasiones «ha sido agobiante» la falta de servicios. «Intento estar al tanto de los días que hay huelga, porque es una faena», señala este joven. Como él, el resto de usuarios habituales del topo se ven obligados a estar pendientes cada día de los horarios en los que las líneas se verán mermadas. De los 28 días que tiene el mes de febrero, se darán paros en doce de ellos, programados en franjas distintas.

Los trabajadores reclaman más personal fijo y un servicio de transporte para el personal



Desde Euskotren indican que «las condiciones laborales son superiores a lo que dicta el convenio»

Lourdes vive en Oiartzun, y viaja hasta Donostia para acudir a clases de francés. Sin embargo, desde que empezó la huelga se las apaña para poder llegar a tiempo. «Más de una vez he llegado tarde a clase, o me he visto obligada a coger el autobús o el coche. Incluso algunos días he tenido que faltar porque no tenía como venir», indica. Yolanda, que acude cada día a trabajar a Lasarte-Oria, confiesa que la incidencia que está teniendo sobre ella la huelga «es más bien poca, porque si no tengo topo puedo coger el autobús». A pesar de que los paros se suceden cada semana, asegura «no tener ni idea» de lo que reclaman los trabajadores. «Pensaba que iba a ser para poco tiempo, pero se está alargando mucho».

Tanto como que las movilizaciones empezaron hace ya diez meses, y las huelgas se han ido sucediendo desde el 13 de agosto del año pasado. El lunes se cumple medio año desde el primer día de paros, en el que se han registrado 63 jornadas con afecciones del servicio. Las demandas de los maquinistas surgieron, por un lado, con el aumento de las frecuencias de trenes, derivados de la incorporación de la nueva estación de Alza y de la ampliación del horario laboral también a los sábados en la línea Hendaia-Lasarte-Oria. Por otro, por el cambio de residencia de los agentes de tren. Antes todos fichaban en Easo, y ahora casi el 80% de la plantilla lo hace en la estación de Araso (Irun). Los trabajadores aseguran que sus condiciones laborales se han visto gravemente mermadas. «Nos han incluido un horario de noche, y ahora tenemos turnos repartidos entre las 24 horas del día, que van variando continuamente. Además, hemos perdido la mayoría de los fines de semana», señalan responsables del comité de huelga, que aseguran estar respaldados «por más del 80% de los trabajadores».

Los maquinistas en huelga reclaman un mayor aumento de la plantilla fija, que ahora cuenta con un total de 87 miembros, 19 pertenecientes a la residencia de Amara y 68 a la de Irun. «En un principio reclamábamos que el grueso de trabajadores de Irun, que son los afectados por los aumentos de las frecuencias, subiera hasta 82 personas, para poder trabajar en las mismas condiciones que antes», señalan desde el comité. Ahora han rebajado esa solicitud a la incorporación de siete nuevos maquinistas.

Por otro lado, los trabajadores reclaman un servicio de transporte público para todos aquellos que deben desplazarse cada día hasta Araso. «Solo pedimos un tren a primera hora y otro a última, que sería conducido por nosotros mismos».

En punto muerto

Los trabajadores denuncian que desde el mes de julio no han vuelto a tener noticias por parte de la empresa. Fuentes de Euskotren consultadas por este periódico señalan que se han reunido en las últimas semanas con el comité permanente, representante de los trabajadores, y que sus condiciones para llegar a un acuerdo «están encima de la mesa a la espera de obtener una respuesta». «Se ha aumentado la plantilla en mayor cantidad que los kilómetros de línea añadidos, y las condiciones laborales son superiores a las que dicta el convenio», señalan desde Euskotren. «Hemos tenido un total de cinco reuniones para tratar el tema, y ahora nos encontramos en punto muerto», apuntan desde los sindicatos.

«¿Y esto cuándo va a acabar?», se pregunta Mari Carmen, mientras espera a coger el tren. Una pregunta que se hacen todos los viajeros, pero que por el momento no tiene respuesta. «Nos parece tan de justicia lo que reclamamos, que seguiremos hasta que se llegue a una negociación», señalan los trabajadores. «Tendrían que hacer una huelga indefinida. Si no, no les van a hacer ni caso», señala Mari Carmen. «La gente tiene derecho a luchar por lo que quiere», opina Inma antes de coger el topo hacia Errenteria. Solidaridad y resignación, es la fórmula que deberán adoptar, por el momento, los viajeros de Euskotren.