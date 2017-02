«Para mí trabajar aquí es cumplir un sueño»

A las ocho de la mañana empieza la jornada laboral de June de la Fuente. Su tarea es sencilla. Echar una mano en lavandería, donde plancha uniformes, y en cocina, pelando frutas y organizando las mesas. A sus 26 años, esta irundarra asegura que ha cumplido un sueño. «Por fin tengo un contrato», dice sin poder ocultar la sonrisa.

El proceso no ha sido coser y cantar, pero a día de hoy ya es una trabajadora más de GSR (Gestión de Servicios Residenciales). Cuenta emocionada que se ha convertido en la envidia de las amigas porque, como cualquiera de sus compañeros, acude a las reuniones y a las cenas de empresa. «Creamos puestos de trabajo a su medida», explica Luisma Moreno, técnico del programa Pauso Berriak de Gureak y Atzegi, que ayudó a June a ser una empleada más de la Residencia Inmaculada de Irun. Una iniciativa que nació en 2010 con el objetivo de ampliar el abanico de oportunidades laborales a personas con discapacidad intelectual en empresas del entorno ordinario. EL DIARIO VASCO es una de las casi 200 empresas y entidades que colaboran en este proyecto.

«Consiste en darle la vuelta a la tortilla. En vez de buscar puestos de trabajo en los que ellos intenten encajar, detectamos sus puntos fuertes, sus habilidades, y hablamos con las empresas para ver qué necesidades suyas podrían cubrir», detalla Moreno. Dependiendo de sus capacidades definen su perfil, «para trabajar en el sector administrativo, en oficinas, o en servicios múltiples, que serían peluquerías, bares y polideportivos, entre otros».

Además de autorrealizarse, June ha encontrado en su trabajo nuevos amigos. «Con el programa configuramos redes de apoyo, en las que se incluyen la familia, la empresa y los compañeros, y luchamos por lograr nuestro objetivo, que es la inclusión», apostilla el técnico de Gureak.

Desde que June se incorporó a la lavandería, Ángela se ha dado un respiro. Su carga de trabajo se ha reducido mucho gracias a la labor de su nueva compañera, que «cada vez lo hace mejor». Explica que lo único que tuvieron que hacer fue «adaptar un poco el trabajo, colocando unas etiquetas con los nombres de los residentes para que ella no se líe». En los últimos tres años «ha mejorado de manera espectacular, y el día que no está lo noto muchísimo», añade. Elena Laguardia, directora del centro, no tiene dudas de que ha sido una buena decisión contratrar a June, porque «ha encajado muy bien, es muy cariñosa».

Un regalo para todos

Su progreso es evidente. Lo nota ella, su compañeras y, por supuesto, sus padres. «Esto ha sido un regalo para todos», dice Maite, su madre. «Antes no hacía nada, y ahora sin embargo echa una mano en las tareas de casa. No solo eso. También ha madurado. Ahora va a gusto a trabajar, se le nota, está más tranquila. Dice que le gusta mucho el ambiente que tienen. Estamos muy contentos por su contrato. Si ya es difícil encontrar trabajo, para la gente con limitaciones aún más», explica su ama.

Beñat Barrutia es otra de las 215 personas que han participado en este programa en el que «la persona es el eje». Tiene 25 años y es de Mondragón, aunque trabaja en una residencia del grupo GSR en Aretxabaleta, de donde es su compañero de trabajo Gorka Mulas, de 30 años. Ambos desempeñan labores similares en el comedor, «empujando las sillas de los residentes, colocándoles los baberos o pelando frutas». A diferencia de June, ellos aún no tienen contrato porque están en una fase diferente del programa.

Lo primero que hacen en Pauso Berriak es formar a los futuros trabajadores. Cuatro meses en los que adquieren competencias y habilidades sociales, y definen su perfil. Tras unas prácticas que duran 1.000 horas, continúan en la empresa con un contrato o bajo la fórmula de servicio ocupacional -como Beñat y Gorka- con el apoyo y seguimiento de un preparador durante todo el proceso.

«Estoy encantado con mi trabajo», dice Beñat. «Además voy por las residencias haciendo de 'porrotxin», añade mientras saca una nariz de payaso del bolsillo y se la coloca. Cuenta orgulloso que en su trabajo ha aprendido «a ser más educado, a estar más tranquilo y a ser más responsable». Pero si algo le gusta especialmente es darles cariño a los residentes. «Doy muchísimos abrazos al día, y ellos me dicen 'guapo'».

Gorka por su parte reconoce que «tener un trabajo que te guste y en el que eres útil ayuda a tener más autoestima. Además, cada vez lo hacemos mejor y más rápido».

«Para nosotros, como empresa, es una experiencia muy positiva. Al trabajar con ellos aprendemos también a sacar lo mejor de nosotros, haciendo un ejercicio de autocontrol muchas veces. Eso mejora el clima laboral», asegura Iñaki Goienetxe, responsable de gestión de personas de GSR.

«Ahora soy más ordenado»

Fernando Carrillo escucha con atención a sus compañeros. Está de acuerdo con todo lo que cuentan. Tiene 39 años y ahora trabaja en una residencia, pero antes estuvo en un supermercado. En la lavandería «me ocupo de la ropa sucia. Yo mismo me he dado cuenta que cuando empecé a trabajar era un desordenado, sobre todo en casa. Ahora ya no».

Otro de los avances que ha experimentado gracias al trabajo ha sido que ahora es más autónomo. «¡Fíjate! Voy todos los días solo en el autobús, de Ordizia a Segura y vuelta», explica. Una de las cosas que más le gustan es «hacer gimnasia con los residentes». Y lo que es más importante, «me sé todos los cumpleaños de memoria. Así las conquisto a todas», bromea.