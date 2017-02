La Justicia rumana levanta el control sobre la madre que se llevó a su hijo tutelado

La Justicia rumana ha dejado sin efecto la medida de control que sus propios jueces habían decretado sobre la madre que en enero se llevó por la fuerza a su hijo tutelado por la Diputación en Donostia. La progenitora, que fue arrestada el pasado mes, horas después de que la Policía de aquel país localizara al menor, permanece en libertad y ya no tiene ninguna obligación de comparecer ante ninguna instancia. El niño, de once años, vive actualmente en el domicilio de la abuela y se encuentra bajo su cargo.

El arresto, que fue practicado por la Policía de aquel país el pasado 19 de enero, fue notificado al Juzgado de Instrucción número 1 de San Sebastián que investiga los hechos. La comunicación llegó mediante un fax que fue remitido por las autoridades rumanas. La madre fue puesta posteriormente a disposición de la Justicia al objeto de que decidieran si autorizaban o no la entrega solicitada por el juzgado de Instrucción donostiarra.

Ayer, fuentes del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco indicaron que ya el mismo día del arresto, las autoridades judiciales rumanas acordaron la libertad de la investigada, si bien le impusieron «una medida de control por un plazo a treinta días», informaron desde el alto tribunal vasco.

La acusada permanece en libertad y sobre ella no recae ninguna obligación cautelar



Se le atribuye un delito de sustracción de menores, castigado con pena de dos a cuatro años de prisión



El menor reside con su abuela y está supervisado por los servicios sociales

Sin embargo, el pasado miércoles, el juzgado recibió una nueva resolución emitida esta vez por el «tribunal competente» de Rumanía y con fecha del 2 de febrero. En el documento se acuerda la revocación de la medida de control impuesta con anterioridad, de manera que la madre se mantiene en libertad, si bien sobre ella ya no recae ninguna otra obligación.

Delito de sustracción

A la madre se le atribuye la comisión de un delito de sustracción de menores, recogido en el artículo 225 bis del Código Penal vigente en España. El ilícito está castigado con la pena de prisión de dos a cuatro años e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de patria potestad por tiempo de cuatro a diez años.

El arresto de la madre fue consecuencia de una orden europea de detención y entrega emitida por el juzgado de la capital guipuzcoana el pasado 7 de enero. Dicha orden acordó, además de la detención, su posterior puesta a disposición de dicho órgano.

En el escrito, sin embargo, no se hizo mención alguna a la persona que le ayudó a escapar -el conductor del coche en el que huyó- y que, según fuentes consultadas, es su actual pareja sentimental.

Tras la última decisión de la justicia rumana, el proceso de extradición de la madre o cuando menos traslado a San Sebastián no se sabe muy bien en qué fase se encuentra. No obstante, en el supuesto de que los requerimientos realizados desde la capital no se lleven a efecto, el juzgado instructor donostiarra adoptará «las medidas que procedan», han señalado.

La sustracción del niño tuvo lugar el 5 de enero, en torno a las once de la mañana, en las inmediaciones del «espacio de convivencia» Etxegorria, situado en la zona de Ategorrieta de la capital guipuzcoana. Se trata de un recurso de acogimiento familiar, donde se llevan a cabo visitas por orden de la Diputación, entre niños y jóvenes bajo tutela foral con sus familias biológicas. El niño se encontraba viviendo con una familia de acogida urgente.

En plena calle

Los hechos se produjeron en la vía pública, antes de que la técnico que llevaba al pequeño accediera a las instalaciones del centro. Siguiendo los protocolos establecidos, la familia de acogida había trasladado esa mañana al menor a otro centro diferente, donde fue recogido por la supervisora foral para su traslado a Ategorrieta a mantener la vista con la madre.

Todo se truncó en plena calle. La progenitora arrebató al menor a la fuerza, sin que la persona que iba a controlar la visita pudiera hacer nada para impedirlo. Seguidamente, la madre se dirigió a un coche que permanecía estacionado en las proximidades, a cuyos mandos se encontraba la actual pareja sentimental de la madre. Una vez dentro del vehículo, ambos emprendieron la huida.

El menor reside actualmente con su abuela y según fuentes de la Diputación se encuentra bien atendido. Desde su localización, los servicios sociales forales se mantienen en contacto con sus colegas de Rumanía que, a su vez, efectúan periódicas visitas a la familia y realizan un seguimiento de la evolución del menor.