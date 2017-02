Reygadas: «La cocina no es una profesión, es una forma de vida»

El IV Foro Internacional de Emprendedores celebrado en el Basque Culinary Center, que finalizó ayer, ha contado con la presencia de la cocinera Elena Reygadas (Ciudad de México, 1976). En la actualidad regenta dos restaurantes -Rosetta (2010) y Lardo (2015)- y una panadería, y en 2014 recibió el premio Veuve Clicquot a la mejor chef femenina de Latinoamérica.

- Prefiere el trigo al maíz, y no utiliza mucho el picante. Algo poco habitual en México. ¿Cuál es la clave de su éxito?

- Yo creo que justamente eso. Me distingo de la mayoría de las cocinas porque utilizo poco maíz. Aunque me gusta muchísimo. Pero siempre he pensado que si ya hay tanta gente que lo maneja tan bien, ¿por qué no dar una oportunidad al trigo? Esta es una de las claves: distinguirse por algo. Lo mismo con el picante, aunque no se utiliza tanto como el maíz. Además, mi comida no es propiamente mexicana, aunque utilizo puro producto mexicano.

- De hecho, en su cocina hay influencia inglesa, francesa, italiana, árabe y española.

- Es una cocina personal. Siempre tendemos a encasillar y etiquetar las cocinas, y muchas veces se asocian a nacionalidades. Yo creo que la cocina no tiene que tener necesariamente de una bandera. Simplemente refleja la historia de vida de quien lo hace.

- ¿Cuál es la suya?

- Yo viví en Londres, trabajé con italianos muchos años, fui a una escuela culinaria francesa y mi abuela es hija de españoles. La cocina es algo tan personal como un libro, tiene el estilo del autor y no responde a nacionalidades.

- ¿Se considera usted emprendedora en la cocina?

- Me llamó mucho la atención que me llamaran para participar en un foro internacional de emprendedores. Siempre he asociado ser emprendedor al éxito económico. Y yo nunca me he considerado como tal, aunque sí tenga un éxito económico a través de lo que hago. Pero nunca fue mi objetivo, sino hacer de lo que me gusta mi pasión de vida. Luego me informé acerca de lo que significa ser emprendedor y me di cuenta de que también es alguien que cambia algo a través de una oportunidad. Me hizo pensar mucho acerca de cuál es mi innovación. Y es hacer de mi trabajo algo muy personal.

- ¿Cómo es ser cocinera profesional en un sector donde quienes más triunfan son hombres?

- En el mundo profesional de la gastronomía hay muchas menos mujeres. Pero en México quienes cocinan son, principalmente, las mujeres. Pero a nivel rural. Las amas de casa son quienes realmente cocinan. Sin embargo, en el mundo profesional hay más hombres. No creo que sea una cuestión de capacidad, sino que en los países latinos son las mujeres quienes se ocupan del hogar. En ese sentido, tener un restaurante es más difícil por el tiempo que implica. Hace falta tener una pareja que te apoye mucho, para repartir los roles.

«México siempre ha tenido una gastronomía muy sobresaliente, y nunca se valoró realmente»



«Conseguir una cocina sana y sostenible, y no caprichosa, es uno de los retos actuales»

- ¿Cuánto ha tenido que sacrificar para llegar tal alto?

- La cocina no es una profesión, es una forma de vida. Cuando uno cocina muy apasionadamente, dedica muchísimo. Hasta llegar aquí han hecho falta muchas horas, mucha disciplina. Yo estuve casada muchos años, hasta que me divorcié. En gran medida creo que por todo el tiempo que pasaba en el restaurante.

- ¿Cómo empezó a cocinar?

- Estudié letras inglesas, porque me gusta leer. Pero cuando estaba terminando la carrera me pasó algo muy curioso. Tengo un hermano que es cineasta y me pidió que le ayudara con el catering de su primera película, porque sabía que me gustaba mucho cocinar. Esa fue la primera vez que lo hice con una responsabilidad importante, no solo por placer. Entonces dije: esto es lo que me gusta, es lo que quiero hacer. De ahí me fui a estudiar a Nueva York un año, y después a vivir a Londres, donde empecé a trabajar. Me metí de lleno, y cinco años después volví a México, donde abrí un restaurante.

- ¿Cuáles son sus referentes?

- Para empezar, mi abuela paterna. Ella cocinaba mucho y me transmitió ese gusto. También una mujer mexicana que se llama Mónica Patiño, que empezó a darle mucho valor a la cocina mexicana cuando no tenía el valor que tiene ahora. Cuando viví en Londres era una gran admiradora de Fergus Henderson, de esa cocina suya tan franca, sin aspavientos. Actualmente también de Christian Puglisi, que tiene una propuesta muy personal.

- «México es ahora un lugar lleno de oportunidades para los cocineros». Lo dijo usted.

- Es un país que siempre ha tenido una comida muy sobresaliente, muy tradicional. Una historia gastronómica enorme y muchas influencias. Pero nunca se valoró realmente. Siempre se ha considerado la cocina europea, sobre todo la francesa y española, como la de lujo. Y la mexicana era para el día a día. Porque los dueños de los restaurantes eran empresarios. Pero en el momento que empezaron a ser cocineros y se buscó otra intención, fue cuando se valorizó mucho el producto mexicano.

- ¿Hace cuánto empezó este boom?

- Unos diez años.

- La Nueva Cocina Vasca ha cumplido cuarenta. ¿Ha tenido ocasión de conocerla?

- Un poco. También es uno de mis referentes. El otro día estuve en Etxebarri y me pareció increíble. Tiene la tradición por un lado, y por otro algo muy personal. También una sencillez muy compleja. Me emociona.

- Su cocina también tiende a esa sencillez.

- Sí. Pocos ingredientes, sabores muy francos, y siempre combinaciones sumamente clásicas.

- ¿Cómo es la cocina mexicana?

- Tiene mucha tradición e historia. Pero México es un país muy diverso. Hay desde una cocina central muy diversa, con un montón de ingredientes, hasta una mucho más sencilla, por ejemplo en la costa. También otra cocina prehispánica, que actualmente continúa y se ve reflejada en el uso de los tamales, del maíz. Es una combinación de todo eso. Creo que ahora hay mucha frescura porque combina técnicas tradicionales, como es el cocer en tierra, con sabores muy mexicanos planteados de otra forma.

- ¿Y cómo es el mexicano cuando come?

- Cada vez más abierto. Siempre ha sido muy cercano a la comida tradicional. Como ha pasado en el País Vaco, ¿no? Pero cada vez está más abierto a probar cosas distintas, cosas nuevas. Obviamente las nuevas generaciones lo están mucho más. Pero en general el mexicano es alguien a quien le gusta mucho la mesa. Todos los encuentros, tristes y alegres, se hacen en torno a ella.

- Desde que recibió el premio Veuve Clicquot en 2014, ¿ha cambiado su trayectoria profesional?

- Personalmente supuso una gran alegría y un empujón para trabajar más duro. Pero no hubo un cambio importante en la forma de cocinar. Tampoco hice un menú degustación, porque nunca me han gustado, y no quise cambiar por el hecho de tener el premio. Y bueno, también empezaron a llegar muchos nuevos clientes, pero fue efímero.

- ¿Cuáles son los retos actuales del mundo de la gastronomía? Pedro Subijana dice que está pendiente aún que la asignatura de la gastronomía se incluya en la educación.

- No lo sabía, pero me encanta la idea. Comparto su opinión. Porque la cocina lleva implícitos unos valores, como el comercio justo, la cocina sostenible, la nutrición. Creo que hay muchísimos retos todavía. Me parece importante que la gastronomía sea cada vez más cercana a la nutrición. Cocina sana, equilibrada, sostenible. No hacer cocina caprichosa.