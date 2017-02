Los vecinos desalojados en Donostia no volverán a casa al menos hasta el lunes

Las cinco familias del Paseo del Muelle de Donostia que fueron desalojados la noche del jueves por peligro de desprendimiento no podrán regresar a sus viviendas al menos hasta el lunes. Las labores de estabilización del inmueble abandonado conocido como 'Uxotegi', donde el jueves fue detectada una grieta, no se llevarán a cabo hasta el lunes, por lo que hasta entonces no está garantizado que «no se desplome» sobre las viviendas situadas justo debajo, según explicó ayer el concejal de Deportes y Juventud, Seguridad Ciudadana y Protección Civil, Martin Ibabe.

En total, fueron desalojadas veintisiete personas pertenecientes a ocho familias, que tuvieron que pasar la noche en hoteles o casas de familiares. Ibabe explicó la causa por la que se les sacó de sus viviendas al señalar que en la parte trasera del edificio «se ha detectado una grieta» y que ante la previsión de temporal de viento «las posibilidades de que amenace con desprenderse» son «todavía mayores».

El consistorio se ha puesto en contacto con la propiedad para intervenir en el inmueble, pero para llevar a cabo esta operación se requieren unas «grúas especiales» por lo que los trabajos no podrán realizarse antes del lunes. Ibabe señaló que «hay que estabilizar y garantizar que no se desplome sobre las viviendas del muelle», por lo que las personas desalojadas no podrán volver a sus casas, al menos, hasta el inicio de la semana.

Ibabe indicó también que las rachas de viento no han generado otros incidentes reseñables en la capital guipuzcoana y afirmó que las previsiones «apuntan a que baje de intensidad» del temporal, por lo que las grúas podrán trabajar sin mayor dificultad en el edificio dañado.