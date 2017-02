Sostenibilidad y estilo desfilan juntos

Moda y sostenibilidad se dieron ayer la mano en un evento único, en el que seis diseñadores guipuzcoanos que apuestan por maridar las colecciones convencionales y los tejidos sostenibles fueron los indiscutibles protagonistas. Laura Chamorro fue la encargada de dirigir este espectáculo exclusivo, en el que cerca de 250 invitados disfrutaron del evento organizado por Gipuzkoa de Moda, en colaboración con AEG Ikastetxea y Eko-REC, empresa dirigida por Santi Barba, que acogió el desfile en sus instalaciones de Andoain.

Skunkfunk, Telarista Urbana, Lavandera, Iñaki Kilate, De Oliveira & Álex Robe y Tytti Thusberg presentaron sus creaciones en un marco incomparable, con una estética singular, rompedora e industrial.

El evento se convirtió en la plataforma perfecta para dar a conocer el nuevo 'Taller Textil Sostenible' promovido por AEG Ikastetxea, que se pondrá en marcha en los próximos días en las instalaciones Cemei de Fomento de San Sebastián, dentro del marco de colaboración del Clúster Donostia Moda.

José Ignacio Hernández, director de AEG, presentó ante el micrófono todas las novedades de este nuevo proyecto. Un taller textil que albergará las tecnologías más novedosas y desarrollará producto para empresas del sector, así como maquinaria para producir textil a nivel local de forma sostenible, ética y rentable. Una oportunidad para que las empresas locales no tengan que mandar sus pequeñas producciones fuera del territorio. La idea del proyecto será trabajar con materias primas recicladas que, aunque a día de hoy no permitan realizar toda la producción en materiales reciclados, permitan desarrollar algunos productos o complementos.

Sobre la pasarela, Skunfunk presentó su nueva colección primavera-verano 2017, en la que combinan todo tipo de tejidos, sostenibles y ecológicos. La marca Telarista Urbana, por su parte, demostró que utilizando técnicas ancestrales, entre vellones e hilados, y tramando y tejiendo con mucho cuidado pueden crearse prendas y accesorios femeninos de diseños exclusivos, que combinan colores y texturas.

Una pasarela de contrastes

La firma Lavandera, conocida por haber generado su propio diccionario de formas y volúmenes -ajena a las tendencias, utiliza un lenguaje que la hace única y diferente- presentó una selección de prendas de su colección para este verano.

Inspirada en los movimientos culturales que surgieron del punk -como el new ware, el new romantic y los club kids-, Iñaki Kilate mostró varios looks de su colección 'After Punk', realizados con piezas de origami en algodón, con una técnica japonesa basada en plegados simétricos y piezas de vinilo.

En el desfile también hubo espacio para colaboraciones. Alex Robe y Nuria de Oliveira sorprendieron a los espectadores con sus patrones transgresores inspirados en las grandes instituciones inglesas como Eton, llegando a todo su esplendor al ser adornados con la sofisticación y delicadeza de los tules bordados propios de la alta costura. Para culminar el estilismo, la diseñadora Oihana Hernaiz, de tocados Oh!, complementó la colección con piezas creadas con excedentes industriales, convirtiendo el residuo en un bello jardín de flores.

Por último, Tytti Thusberg demostró que con prendas usadas o restos de las temporadas que han quedado sin vender en las tiendas de segunda mano pueden crearse diseños únicos. En el acto se dieron cita representantes institucionales, invitados del sector, estudiantes de diseño y amantes de las tendencias.

El desfile completo se emitirá en el programa Gipuzkoa de Moda del miércoles a las 22.30.