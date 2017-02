«Queremos mirar hacia delante»

La cita es en la Plaza del Ensanche de Irun. Virginia y Mila no se conocen, pero se entienden a la perfección. Tras los saludos de cortesía, la primera cuenta que acaba de recibir la última 'quimio'. La segunda le coge del brazo y le desea ánimos. «Sí, estoy muy animada», responde Virginia.

Ambas encaran este 2017 con ilusión, después de pasar uno de los años más difíciles de sus vidas. En 2016 la palabra cáncer apareció como un estallido en las vidas de estas dos guipuzcoanas, que han encarado su enfermedad con una actitud positiva, casi terapéutica. Aunque eso sí, no todo ha sido un camino de rosas, y ambas coinciden en que hay que desmitificar y normalizar la enfermedad, pero sin frivolizar con ella. «La imagen del pañuelo rosa y las sonrisas está bien, y es necesaria, pero esa no es siempre la realidad», comenta Virginia, que cree que «en ocasiones se ofrece una imagen muy edulcorada del cáncer de mama. Hay personas que le quitan importancia o minusvaloran la enfermedad».

Esta irundarra de 43 años fue diagnosticada el pasado mes de septiembre. En mayo se detectó un bulto en el pecho izquierdo que alcanzó los seis centímetros. Tras la resonancia, los médicos le confirmaron que se trataba de un tumor maligno. Hoy reconoce que con el paso de los meses se ha dado cuenta de que ella esperaba que el resultado fuera positivo. «Lo sé por cómo lo sentí. Me mareé, y tuve una sensación de desdoblarme, de dejar el cuerpo ahí y ver todo como a vista de pájaro, como si fuese algo externo a mí». Desde entonces, hay dos palabras que han ido retumbando en su cabeza. «Dijeron que era un tumor agresivo y tratable. Eso me tumbó. Porque tú esperas que te digan que se puede curar, y esas palabras fueron demoledoras para mí», confiesa.

La reacción de Mila, donostiarra de nacimiento y hondarribiarra de adopción, fue bastante diferente. «Me cogí tal cabreo... Me enfadé con la vida, no podía entender por qué me pasaba algo así a mi edad». A sus 73 años, en marzo de 2016, le extirparon un cuarto de su pulmón derecho, afectado por un tumor. «Yo siempre salgo a andar, y me gusta andar rápido. De repente, empecé a notar que me axfisiaba, que en un tramo de tres kilómetros me tenía que parar seis veces porque me faltaba el aire». Tras seis meses de pruebas médicas sin encontrar la causa de sus fatigas, le detectaron una masa «que sugería malignidad». Después de esa mala reacción inicial, que le duró casi un mes, asegura que lo tomó «con optimismo. ¿Qué vas a hacer si no?».

Mila no ha tenido que pasar el trago de la quimioterapia. Sin embargo, la operación le ha dejado una serie de secuelas que no le permiten llevar su vida con total normalidad. «Estoy peor que cuando empezó todo. Aún me cuesta respirar bien, y me ahogo incluso dando un paseo», señala. Además, se queda afónica con mucha facilidad. «Si sigo hablando durante mucho rato, me quedo sin voz», comenta. A pesar de ello, acaba de pasar su última revisión, a la que acude cada tres meses, y todo está en orden. «Poco a poco iré mejorando», dice.

El próximo lunes Virginia recibirá los resultados de su última resonancia, que determinarán el estado del tumor y cuánta cantidad de mama le extirparán en la operación. «No me preocupa nada perder el pecho, me da igual. Lo único que me importa es que no vuelva a salir el tumor», asegura con rotundidad.

LAS FRASES



Virginia Hernández Irun «Muchas veces se da una imagen edulcorada del cáncer de mama, y esa no es la realidad» Mila Caballero Hondarribia «Me enfadé muchísimo con la vida. No entendía por qué me daba un cáncer con 73 años»

En su caso, tras el «profundo miedo» que confiesa que sintió tras salir de aquella fatídica consulta, afrontó su primera sesión de quimioterapia «muy contenta. La gente piensa que estoy loca, pero para mí ese era el primer día que iba a empezar a luchar contra la enfermedad». «Hay que mirar siempre hacia adelante, nunca para atrás», le apostilla Mila.

En esa tarea su hijo ha sido un gran apoyo. «Cuando perdí el pelo me preguntó si me iba a volver a salir, y que si sería verde como el color de la pastilla que tomo», comenta entre risas mientras recuerda otras anécdotas. «En casa, como llevo el pañuelo, él se pone gorros, y me llama 'Caillou'. Mi mayor miedo siempre ha sido cómo podría afectarle esto a él, que solo tiene seis años, y está encantado porque pasamos más tiempo juntos», señala la irundarra, que ha aprendido una gran lección de todo este proceso. «Me he dado cuenta de que hay que dejarse ayudar. Las mujeres tendemos a darlo todo por todos, y dejarnos a nosotras para lo último. Con el cáncer he aprendido a decir que lo primero soy yo, y es algo que cuesta mucho».

Estas dos guipuzcoanas ya han pasado por el trago más amargo de la enfermedad, y creen que es importante lanzar un mensaje a quienes acaban de comenzar el camino. «Que del cáncer se puede salir», dice Virginia. «Claro que sí», le reafirma Mila. «Y que siempre van a encontrar a gente dispuesta a ayudarles». Para despedirse, un deseo mutuo. «Que nos veamos pronto andando a toda leche». Que así sea.