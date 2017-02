La Fiscalía concluye que no existió acoso en el suicidio del menor de Eibar

Han sido tres meses de exhaustiva investigación. Las actuaciones que obran en poder de la Fiscalía Provincial de Gipuzkoa acumulan múltiples declaraciones e informes periciales. De su contenido se deduce que no existe ningún indicio que lleve a sospechar que el menor de 12 años que falleció a primeros del mes de noviembre del pasado año en Eibar, tras precipitarse de la ventana de su casa, sufriera una situación de acoso ni escolar ni tampoco de ningún otro ámbito.

Es la principal conclusión que se obtiene de la instrucción practicada a instancias de la Fiscalía, bajo la dirección de Mercedes Bautista, fiscal delegada del área de reforma y protección de la materia de menores de Gipuzkoa.

Desde el mismo instante en el que se produjo la muerte del menor y se tuvo conocimiento de que había dejado una nota en la que escribió los nombres y apellidos de tres menores, a los que presuntamente responsabilizó de su acto final, la Fiscalía tomó cartas en el asunto. El ministerio público viene mostrando una sensibilidad especial ante las situaciones de acoso escolar o de otro tipo sobre menores y las memorias anuales que redacta son una demostración de ello. Por ello, a la vista de lo acontecido en Eibar, la fiscal dio las oportunas instrucciones a la Er-tzaintza para que iniciara la correspondiente investigación. Los agentes al frente del caso han llevado a cabo en el último trimestre numerosas diligencias para determinar las circunstancias que rodearon el dramático fallecimiento.

El caso se abrió tras conocer que la víctima dejó una nota en la que acusaba a tres chavales

De es forma, la Policía ha tomado declaración durante este periódico a todas las personas concernidas en los hechos, desde compañeros de colegio, amigos, docentes y también responsables de otras actividades en las que el menor fallecido tomaba parte. Nada de lo que todos han declarado lleva a concluir que el menor sufriera 'bullying'.

De la misma manera, expertos de la Policía autonómica han llevado a cabo un examen minucioso de los dispositivos informáticos y de telefonía que el chico utilizaba con habitualidad. Los expertos, sin embargo, no han encontrado escritos ni mensajes ni tampoco grabaciones de terceras personas que indicaran que el menor fuera víctima de algún hostigamiento.

Por todo ello, la Fiscalía ha resuelto archivar las diligencias que se incoaron. La decisión ha sido comunicada estos últimos días tanto a los padres del menor fallecido como también a las personas que han sido objeto de esta investigación.

El menor falleció el 2 de noviembre del pasado año. El suceso conmovió a la ciudad armera. La víctima se dirigió a media tarde a su casa, en el barrio de Urkizu, y poco después, tras quedarse solo, se arrojó al vacío desde el domicilio, donde residía con sus padres. Las lesiones que sufrió fueron mortales de necesidad y el chico murió en el mismo lugar de los hechos, sin que las asistencias sanitarias, que se habían desplazado tras recibir el aviso por parte de testigos del suceso, pudieran hacer nada por salvarle.

La Policía autonómica abrió al instante la correspondiente investigación. Varios agentes se personaron en el domicilio de la víctima, donde llevaron a cabo una inspección. En el interior los policías hallaron una nota escrita por el fallecido, en la que identificaba con nombres y apellidos a tres menores y a quienes atribuía la trágica decisión que solo unos instantes después iba a adoptar. En la nota dirigió asimismo alguna alusión a una persona concreta vinculada con el balonmano, una actividad deportiva que practicaba.

Estudiante de secundaria

El menor cursaba estudios de Secundaria en la ikastola Mogel Isasi de la ciudad armera. Ya a las pocas horas del suceso, un portavoz del Departamento de Educación del Gobierno Vasco descartó que el niño hubiese sufrido algún tipo de acoso en la ikastola. Indicó que no constaba en el centro ningún antecedente por 'bullying' contra el menor. Las mismas fuentes precisaron al respecto que no solo no lo había en el momento actual, sino que tampoco existió en la etapa de Primaria. Y añadieron, en este sentido, que no se había incoado ningún protocolo por acoso escolar.

En las fechas posteriores, los agentes de la Ertzaintza también llevaron a cabo averiguaciones en torno al club de balonmano en el que el fallecido jugaba en la categoría de infantil. Se trataba de una actividad que desarrollaba al margen de las deportivas de su colegio.

Precisamente, el mismo día de los hechos, el fallecido había asistido a una de las habituales sesiones de entrenamiento y a media tarde se marchó para dirigirse a su casa de la que poco después se arrojó al vacío.

Entonces también, fuentes cercanas a la entidad deportiva rechazaron que la víctima fuera objeto de agresiones, mofas o trato vejatorio por parte de otros menores en el transcurso de los entrenamientos y que tampoco lo era durante la fase en la que competía.