«La asociación nos ha ayudado muchísimo»

A pesar de ser dos mujeres llenas de vitalidad y energía, también pasan sus malos ratos. Días en los que no pueden dormir, o en los que el cansancio no les deja moverse del sofá. En el largo camino que recorren las personas enfermas de cáncer, el apoyo psicológico es fundamental. «En cuanto me detectaron la enfermedad me puse en contacto con la Asociación contra el Cáncer de Gipuzkoa, con la que ya había tenido contacto años atrás, ya que dejé de fumar gracias a los cursillos que ofrecían», comenta Mila. Allí acudió todos los miércoles durante dos meses. «Me sirvió muchísimo, charlabas con las psicólogas y con otras mujeres que también tenían la enfermedad, y también venían estudiantes de psicología a hacer prácticas. Solo tengo palabras de agradecimiento para ellas», asegura.

Virginia contactó con la AECC a través de un familiar que había padecido cáncer de mama y de pulmón. «Me puso en contacto con la sede de Irun, y el primer día que fui fue el que me dijeron que solo era un tumor en el pecho, que no se había extendido a otros órganos del cuerpo. Recuerdo que llegué, y le dije a la psicóloga: 'No te lo vas a creer, pero estoy súper contenta e ilusionada'. Desde entonces he estado acudiendo una vez al mes», comenta. Ese mismo familiar, al que llama cariñosamente 'mi hada', le ha acompañado en todo el proceso, llevándole incluso a conocer la sala de quimioterapia del hospital y a las pacientes que recibían tratamiento allí.

Virginia tiene además una fórmula secreta contra el cáncer. Cada miércoles acude junto a otras madres al grupo de ganchillo organizado por el cole de su hijo. «Es mi mejor terapia».