Condenado por intentar asfixiar a su expareja el día de San Valentín en Arrasate

Cuatro años y seis meses de prisión es la pena impuesta por un juzgado de San Sebastián a un hombre que estuvo a punto de asfixiar a su expareja, a la que dejó inconsciente. El acusado consiguió acceder a la vivienda en la que se encontraba la víctima tras echar abajo la puerta de la casa. Se da la paradoja de que el ataque se produjo la mañana de la festividad de San Valentín, el día de los enamorados.

Acusado y víctima habían mantenido una relación y llegaron a convivir en el piso que ella tenía en Arrasate. La resolución, dictada por el Juzgado de lo Penal número 2 de Donostia, detalla que aquel 14 de febrero del año pasado, el acusado se dirigió sobre las nueve y media de la mañana al domicilio de la víctima con una copia de las llaves del piso. Sin embargo, no pudo acceder, ya que la puerta tenía otra cerradura que estaba echada.

Ante el imprevisto, el acusado comenzó a tocar la puerta insistentemente y al ver que no le abrían telefoneó a la mujer, que estaba dentro de la casa acostada. Como quiera que esta no le cogió el móvil, el inculpado llamó a la hermana. Ésta le respondió que ambas estaban dentro, por lo que el acusado volvió a insistir y trató de contactar de nuevo con su expareja. Esta vez, la víctima descolgó el aparato, si bien le hizo saber que no quería verle. En aquel momento, el varón comenzó a aporrear la puerta. Los golpes hicieron que la mujer se levantara de la cama y se dirigiera hasta la entrada. La víctima trató de sujetar la puerta, pero los golpes eran de tanta virulencia que el acusado terminó por arrancar la cerradura y echar parte del marco y la propia puerta.

Seguidamente, el agresor accedió al interior y propinó a la mujer numerosos golpes y puñetazos. Asimismo, la agarró del cuello y «la tuvo asfixiando» hasta que cayó inconsciente al suelo, donde siguió agrediéndola.

Auxilio de la hermana

Al oír los golpes, la hermana salió de su cuarto, corrió en auxilio de su familiar y pidió al inculpado que cesara en su actitud. Con la víctima semiiconsciente en el suelo y asistida por su hermana, el acusado abandonó el piso al que, sin embargo, regresó al cabo de poco tiempo, para, según manifestó, llevarse la televisión. Al ver que la mujer había recobrado el conocimiento, volvió a golpearla al tiempo que le dirigía insultos tales como «puta» o «zorra». En aquel momento pegó también a la hermana, y se ausentó no sin antes manifestar «tranquila que voy a volver».

A consecuencia de los golpes, la expareja sufrió policontusiones, contractura muscular y otras lesiones de las que tardó 90 días en recuperarse, 30 de los cuales estuvo impedida para sus ocupaciones habituales. Debido también a este ataque, la exnovia sufrió una situación de estrés y ha estado sometida a un tratamiento farmacológico.

Aun cuando el acusado ofreció una versión diferente en el juicio, el magistrado considera que «no se sostiene por ilógica». El procesado llegó a manifestar que no derribó la puerta y que simplemente rompió la cadenita de seguridad de la misma. Igualmente, alegó que fue la víctima quien empezó a golpearla, que él cogió sus cosas y que únicamente se quería marchar.

Comenzó a apretarle el cuello hasta que la dejó inconsciente en el suelo

El juez, tras valorar las manifestaciones en su conjunto con el resto de las pruebas, afirma que la versión de la mujer es perfectamente creíble, «pues viene a probar la chulería y bravuconería del acusado», de quien dice se sintió traicionado por su amante, ya que su relación se reducía a encuentros sexuales, de manera que llegó a pensar que podía estar con otro chico.

El juez considera que el acusado es autor de un delito de allanamiento morada, amenazas, lesiones e injurias, de manera que le impone una pena de cuatro años y seis meses. Además, le sentencia a indemnizar a la víctima con 3.405 euros por las lesiones y con otros 4.000 por los daños morales. De igual manera, le prohibe acercarse a la mujer a menos de 500 metros.

La sentencia no es firme y puede ser recurrida ante la Audiencia Provincial de Gipuzkoa.