Los pisos turísticos reglados pierden viajeros en pleno récord del sector en Gipuzkoa

Los apartamentos turísticos se han convertido, muy a su pesar, en el contrapunto de un sector sobrado de éxitos. En pleno récord turístico en Gipuzkoa, con un 2016 que ha batido todas las marcas, la asociación de viviendas de uso turístico de Euskadi, Aparture, que agrupa a diez empresas en Donostia con 2.100 plazas ofertadas, ha sufrido «uno de los años más difíciles» de gestión. Las entradas de viajeros han bajado un 23,5% respecto a 2015 y también las pernoctaciones, que han descendido un 14,3%, según datos aportados por la asociación a este periódico.

El sector señala a un culpable: la oferta de pisos en el mercado negro, que no declaran esos ingresos a Hacienda, y que por lo tanto pueden 'tirar' precios con los que resulta imposible competir. «La proliferación de viviendas no regladas ha perjudicado enormemente a nuestro sector en particular y al destino en general», afirma Asier Pereda, presidente de Aparture y una de las voces que pelean por que se estreche el control fiscal sobre los propietarios que hacen negocio con el alquiler de viviendas a turistas. El Departamento de Hacienda de la Diputación foral anunció el año pasado que reforzará las inspecciones, porque se estima que hasta un tercio de los pisos que se ofertan en alquiler para turistas se mueven en el mercado negro.

El Gobierno Vasco también está intentando poner orden en el sector. La Ley de Turismo, aprobada el pasado verano, se ha materializado en un registro obligatorio que ha permitido regularizar a más de dos terceras partes del sector que había permanecido en un cierto limbo administrativo.

Diferenciarse a la fuerza

La otra cara del éxito turístico la están mostrando las viviendas asociadas en Aparture, aquellas que se registraron para cumplir con el primer decreto del Gobierno Vasco de 2013. Las alarmas empezaron a sonar a mitad del ejercicio cuando ya se acumulaba un descenso del 19% de entrada de viajeros. El cómputo final en 2016 arroja una pérdida de 23,5% en la entrada de turistas. En concreto, en Donostia se registraron 55.898 entradas de viajeros que eligieron alojarse en alguna de las 430 viviendas gestionadas por esta asociación en la capital guipuzcoana, el epicentro del fenómeno del alquiler de pisos, que han proliferado al calor del boom turístico. Las pernoctaciones también han bajado, un 14,3%, y el grado de ocupación se ha resentido un 8%.

Para compensar el retroceso, el sector ha tenido que moverse de la foto y ha redirigido su estrategia para no salir perdiendo en la facturación, que logra resistir el embate. «Lo que hemos hecho es mejorar la gama de apartamentos porque no nos queda más remedio que diferenciarnos de la oferta clandestina», explica Pereda. De ahí que haya subido el precio medio por noche, de los 193,28 euros a los 211,65, un 9,5%, el precio medio más alto del Estado. «Desgraciadamente, muchos gestores han tenido que dejar de explotar viviendas de propietarios honrados que tributaban por sus ingresos porque la oferta clandestina ha dejado fuera de mercado sus viviendas», añade.

El tipo de piso que se oferta en ese mercado negro ofrece una calidad de vivienda media, a precios inferiores que la oferta legal. El cliente, desconocedor de la situación tributaria de la vivienda en la que se aloja, elige el piso que mejor relación calidad precio le ofrezca, como es lógico. «Hoy en día, los apartamentos que son correctos o buenos no pueden competir con la oferta clandestina. Competimos en diferenciarnos, porque en precio es imposible competir con quien trabaja en negro», sostienen desde la asociación Aparture.

Otra de las tácticas ha sido centrar esfuerzos en mercados internacionales lejanos, como Estados Unidos o Australia, que realizan estancias más largas, lo que ha permitido cerrar el 2016 con una estancia media en las viviendas de 4,8 noches, frente a las 4,3 del ejercicio anterior. Los viajeros extranjeros suponen el 66% de las pernoctaciones en el sector. Especialmente llamativo es el incremento de viajeros norteamericanos (+63%), si bien el principal mercado sigue siendo Reino Unido.

Con estos resultados, Aparture se reafirma en que su modelo de negocio encaja en la estrategia turística del territorio, como un modelo «sostenible y de calidad, en el que los empleados cobran salarios asimilables al convenio de alojamientos de Gipuzkoa, que es el más alto del Estado», refleja Asier Pereda. «Un modelo con precios bajos y dinero negro no genera más que una cadena de precariedad sin garantías ni coberturas para nadie», denuncian desde la asociación que urge al Ayuntamiento, como el resto del sector, a que regule «de forma eficaz las viviendas de uso turístico».