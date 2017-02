«Ya era hora de que sacasen una tarifa plana de peajes para todo Euskadi»

Con evidente indignación, Marian Martínez, una eibartarra de 61 años, dice que «ya era hora de que sacasen una tarifa plana de peajes para toda Euskadi». Gracias al sistema Abiatu, utilizar las autopistas de Gipuzkoa le supone un gasto mensual de 29,43 euros. Sin embargo, cuando sale del territorio para ir a Bilbao «y sobre todo a Vitoria», tiene que pagar casi cuatro euros de más por trayecto, es decir, ocho euros al día. Unos precios que califica de «abusivos».

Un deseo de muchos guipuzcoanos que cada vez está más cerca de hacerse realidad, ya que, tal como recogió DV en la edición de ayer, Gipuzkoa está estudiando con Bizkaia y Araba implantar una tarifa plana en los peajes, un único sistema para toda la Comunidad Autónoma Vasca, aunque no especificó cual sería su coste.

Los cuatro viajes de ida y vuelta que hace Lola García al mes desde Donostia hasta Bilbao le suponen más de ochenta euros. Como no dispone del sistema Abiatu, cada recorrido desembolsa 10,56 euros en peajes. La noticia de que este gasto podría reducirse le ha supuesto una alegría, «sobre todo teniendo en cuenta que por la AP-8 es la única manera de ir».

«¡Ojalá lo hubiesen hecho un poco antes!», clama María Lopez de Eguilaz. Es el primer año de los últimos cinco que no tiene que ir cuatro días a la semana de Bilbao a Donostia. «Al principio tenía que pagar unos doce euros en peajes al día, pero el último año ya fueron veinte. Busqué descuentos, pero no hubo manera, y al final me dejaba unos 600 euros al mes entre peajes y gasolina», apostilla.

«Compartimos coche»

Iván Viña, un errenteriarra de 40 años, acude cada día al área de servicio de Aritzeta por motivos de trabajo, y allí ve a mucha gente compartiendo coche para abaratar los costes de trayecto. «Suelo ver bastante a los jugadores de fútbol del Vitoria, que es filial del Eibar. Quedan aquí y viajan juntos en menos vehículos», explica. Él es otro de los beneficiarios del sistema Abiatu, y aunque solo realiza un par de viajes al mes a Bilbao, la implantación de una tarifa plana le parece una buena medida.

Cuantas más personas se suban al coche de Olaia Gorrotxategi, más ahorra en gastos. De lunes a viernes hace el trayecto de Hernani a Bilbao y vuelta. «¿Una tarifa plana? Sí, por favor», dice. Al mes paga unos 170 euros en autopistas, y a eso tiene que sumarle los 65 euros semanales del depósito. Julene Etxeberria es también de Hernani, y va a clase con Olaia. «Suelo aprovechar los viajes para volver después de clase y poder ir a mis entrenamientos. Por cada trayecto le doy cuatro euros, igual que otras compañeras de clase de Eibar o Rekalde, que también se apuntan», detalla.