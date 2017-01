Así ha sido este lunes 30 de enero

Jornada de lunes en la que la actualidad ha venido marcada por el rechazo por parte del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de la petición de la asociación GuraSOS, opuesta a la construcción de la incineradora, para paralizar de manera cautelar la planta de Zubieta. En sentencia de once folios hecha pública este lunes por la mañana, la Sección Primera que preside el magistrado Javier Murgoitio concluye que no ha lugar a admitir la medida solicitada por GuraSOS porque el "interés emergente y sobrevenido" de la agrupación constituida el año pasado "no puede prevalecer sobre el interés público en la ejecución del plan, que se presenta largamente demorada cualquiera que haya sido la razón política o administrativa que haya podido influir en esa demora".

Salud. La incidencia del cáncer en España, los nuevos casos que se detectan cada año, se ha disparado. En 2015, último ejercicio en que se dispone de datos completos, se registraron 247.771 nuevos pacientes con este tipo de patologías, una cifra que ha desbordado todas las previsiones que realiza la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM). La cifra de 2015 supone un aumento del 15% en el número de diagnósticos de cáncer en solo tres años -en 2012 fueron 215.534- y supera en más de 1.000 nuevos casos la previsión de incidencia en España de la enfermedad que los especialistas habían realizado para 2020 al comienzo de esta década.

Gipuzkoa. El Observatorio de la Pobreza Energética de Gipuzkoa ha iniciado ya su andadura con el objetivo de contribuir a disminuir la factura de la luz de los hogares de este territorio, donde el 19,2 % de la población se encuentra en una situación de vulnerabilidad o de pobreza energética. El diputado de Medio Ambiente, José Ignacio Asensio, junto al director general y la jefa se servicio de su departamento, Félix Asensio y Beatriz Marticorena, respectivamente, han presentado en una rueda de prensa en San Sebastián este observatorio que consiste en una página web que ofrece información actualizada sobre la pobreza energética y las medidas para paliarla.

Tribunales. El Tribunal Supremo (TS) ha condenado a 21 años de cárcel a un hombre que agredió sexualmente en Irun a su hijastra de forma continuada durante 4 años, desde que la niña contaba con 11 hasta que tenía 14, y la dejó embarazada en la última etapa. Según informa el TS en una nota, estos hechos, que tuvieron lugar en la vivienda en la que el acusado convivía con la madre de la menor, supusieron que la chica diera a luz a un hijo cuando tenía 15 años.

Política. “El tiempo de silencio y oscuridad ha terminado”. El lehendakari, junto a representantes de todos los partidos e instituciones vascas, ha inaugurado este lunes el Columbario de la Dignidad, el símbolo a partir de ahora del homenaje y recuerdo a las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo, y el que permite sacarlas “del silencio y la oscuridad” que las ha envuelto durante décadas. “Las personas desaparecidas en la guerra fueron víctimas de una injusticia criminal” y la “unidad es el mejor reconocimiento y reparación que podemos ofrecer a su memoria”, ha señalado Iñigo Urkullu en un acto en el cementerio de Elgoibar, donde han quedado depositados los restos de 27 personas asesinadas en la Guerra Civil.

Cultura. El Museo Cristóbal Balenciaga dedicará este año gran parte de su actividad a celebrar el centenario de la apertura del primer negocio del modisto en San Sebastián, donde estuvo ininterrumpidamente durante más de cinco décadas, y los ochenta años de su establecimiento en París. Balenciaga abrió su primera sede donostiarra entre febrero y marzo de 1917 en la calle Bergara, aunque seis años después se instaló en el local más emblemático en la Avenida nº 2.