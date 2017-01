Megías-Lizancos: «Estrés, ansiedad, depresión, es una cadena en esta sociedad mísera»

Defiende que los profesionales de la salud han de estar «donde está la gente» para detectar 'in situ' lo que ocurre. También cuando se habla de enfermedades mentales. El presidente de la Asociación Nacional de Enfermería de Salud Mental y profesor emérito de la Universidad de Alcalá, Francisco Megías-Lizancos, clausuró las

las primeras jornadas sobre salud mental organizadas por el Colegio de Enfermería de Gipuzkoa, en la que se analizaron la coordinación y continuidad de cuidados a este colectivo de enfermos y sus familiares.

- ¿Sigue pesando el estigma sobre la enfermedad mental?

- Efectivamente, en algunos ámbitos de la vida diaria sigue siendo tabú. Sobre todo cuando estos enfermos tienen que ocupar su tiempo, porque muchos de ellos están suficientemente formados, y una sociedad con tanto paro dificulta mucho su integración. Luego, tanto los profesionales como las familias no solemos estar de acuerdo con el trato que, con cierta frecuencia, los medios de comunicación dan a estos enfermos ante noticias desgraciadas, o en los tribunales, donde, a veces, en la defensa de algunas personas se intenta decir que se trata de una persona con enfermedad mental, cuando no lo es.

- ¿Cuál es la enfermedad mental más prevalente?, ¿la depresión?

- Sí, la depresión como consecuencia de la situación paupérrima que nos toca vivir. Hay que tener en cuenta las situaciones que se están produciendo, por los desahucios, el paro, la falta de dinero... lo que lleva a un mayor estrés, lo que deriva en ansiedad profunda, que si no se controla pueden acabar en depresiones reactivas. Es todo una cadena. Vivimos en una sociedad muy mísera en la que más del 50% de jóvenes no trabaja. ¿Cómo se puede mantener esta situación a lo largo de los meses y años? En el patrón epidemiológico vemos que se consumen más estupefacientes y alcohol. También hay otros aspectos llamativos.

- ¿Como cuáles?

- Si se analizan las necesidades de salud mental que presenta la población, hay un grupo que no es mayoritario, pero sí importante, de homosexuales mayores, personas con más de 65 años que fueron desarraigadas en su momento de su entorno. Los colectivos ya se están poniendo en marcha para atenderles. Otra cosa llamativa es que se suiciden niños de menos de 14 años. El suicidio, en general, es la primera causa de muerte, por encima de los accidentes. En 2013, se registraron nueve casos de niños en España, que duplica los de 2012. Puede no parecer mucho, pero sí lo es. ¿Qué está pasando para que estos menores lleguen a esta situación?

- La enfermera especialista en salud mental tiene un papel en este aspecto. ¿Cuáles son las principales carencias que ve en su rol en los sistemas sanitarios?

- El problema es que se han ido formando enfermeras en la especialidad para después no ser empleadas en los servicios de salud mental, porque las comunidades autónomas no han catalogado esos puestos de trabajo con ese perfil. El País Vasco es una excepción, un caso agraciado. Entregamos en el Parlamento navarro 6.000 firmas para reclamar la especialidad. Lo estamos haciendo por todo el Estado para ver cómo solucionamos esta situación, porque se está echando dinero: he calculado que se han gastado por encima de unos 40 millones de euros en la formación de estas enfermeras residentes y esto no está repercutiendo en las familias y enfermos mentales. Por lo cual, la enfermera especialista en salud mental termina trabajando en Pediatría, Urgencias, en una residencia de mayores...

- ¿Falta mayor presencia en la atención primaria?

- Me parece fundamental. Pienso que las enfermeras de salud mental tienen que estar muy coordinadas con las de atención primaria, para llevar a cabo los cuidados de salud mental que están en todos los sitios, en la vida diaria. A mis alumnos les digo que las enfermeras tienen que estar donde están las personas, donde están los grupos sociales, donde convive la gente. Los centros de salud son un cúmulo de ladrillos, aluminio y vidrio perfectamente organizados para que las enfermeras hagan aquellas actividades que no pueden hacer en otros espacios, pero tienen que ir a donde están los grupos sociales, identificarlos, hablar con ellos y detectar aquellos problemas que pueden ser de salud mental, hacer prevención primaria.

- ¿A qué se refiere en concreto cuando habla de grupo social?

- A mis alumnos les digo que cuando salen de casa y cogen la acera hacia la derecha, si hay un parque y ven a unos señores jugando a la petanca, ahí tienen a un grupo social. No es lo que los profesionales a veces nos empeñamos que sea, como pueden ser personas diagnosticadas con esquizofrenia o depresión... Es mucho más espontáneo. He conocido a enfermeras generalistas de atención primaria trabajando en un mercado de abastos, pasando consulta allí: es el mejor sitio, donde se mueve la gente, hace la compra... En Madrid, por ejemplo, estamos observando que el consumo de casquería aumentó muchísimo en los momentos de crisis porque es más barato, pero tiene muchos más riesgos para la salud.

- Así que un mercado es un buen sitio para ejercer la enfermería...

- Lo que quiero decir es que los profesionales tienen que estar donde está la gente para detectar 'in situ' lo que ocurre. No podemos estar hablando de prevención si no conocemos lo que ocurre en los lugares donde se mueve la gente.

- Hablando de prevención, ¿cuál es la situación de los familiares y cuidadores de los enfermos mentales?

- Efectivamente, cuando hablamos de los apoyos y el cuidado a las personas que más lo necesitan no me refiero solo a los enfermos, sino también a las familias y los cuidadores principales, que necesitan tanto apoyo como el propio enfermo mental. No podemos llenarnos la boca con la reforma psiquiátrica y no tener recursos intermedios suficientes para evitar, en la medida que se pueda, los internamientos y que estas personas estén en su domicilio perfectamente apoyadas, tanto por los profesionales en general y las enfermeras en particular. Porque la enfermera es el profesional de los cuidados, que se entiende tridimensionalmente, desde las vertientes bio-psico-sociales.

- ¿Cuál es el perfil del cuidador principal?

- Es una mujer, que vive sola, entre los 45 y 64 años, y con unos sistemas de apoyo a veces muy pobres. Y ahí deberían estar las enfermeras, la de atención primaria apoyada por la enfermera especialista. Esto se ha ensayado en España, en algún momento, lo que pasa es que el sistema preponderante lo barre: al final aparece la farmacopea, el laboratorio, la receta...

- ¿Qué característica debe reunir un profesional de la enfermería que se especializa en salud mental?

- Creo que es un mundo para gente muy culta. A veces, en consulta, se plantean situaciones que son complicadas de abordar si no se tiene una mentalidad amplia. También es muy importante el compromiso que tenga cada uno con la tarea. Yo he estado trabajando 22 años con un grupo de ayuda mutua de mujeres, cuidadoras principales, madres de pacientes diagnosticados de esquizofrenia: la mayor tiene 92 años y, la más joven, 83. Y han estado toda la vida. Este trabajo no es remunerado, no hay un turno para hacerlo, pero hay que hacerlo con toda la profesionalidad del mundo. Y quien no tenga esta disposición, no puede ser enfermera.