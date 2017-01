Urbaser no ve «en peligro» su contrato para construir y explotar la incineradora

La gigante china Urbaser, que lidera la UTE adjudicataria de la incineradora de Zubieta, se siente legitimada para construir y gestionar durante los próximos 35 años la infraestructura donde se tratarán los residuos de los guipuzcoanos tras lograr la máxima puntuación en el concurso público. «Estoy convencido de que vamos a construir la planta». Así de contundente responde a este periódico el consejero delegado de la empresa especializada en gestión de residuos, José María López Piñol. Lo hace en un contexto de espera y de cierta incertidumbre, después de que un juzgado declarara nulo el acuerdo entre el Consorcio de Residuos de Gipuzkoa y las constructoras para rescindir el contrato de la primera incineradora a una UTE liderada por FCC -que sostiene que su proyecto es el legítimo y debe ser la responsable de la construcción- y el «impás» que supone la espera de que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) se pronuncie sobre un recurso de la plataformaGuraSOS que pedía un proceso participativo. De este fallo depende que se formalice definitivamente el contrato de construcción y gestión de la planta. A pesar de este panorama, el consejero delegado de Urbaser se muestra confiado: «No vemos en peligro nuestro contrato».

López Piñol muestra su «orgullo» porque la unión temporal de empresas (UTE) liderada por Urbaser y que agrupa a las firmas guipuzcoanas Altuna y Uria, Murias, Moyua y LKS Ingeniería, además del grupo inversor francés Meridiam Investment obtuviese la máxima puntuación en el concurso público (901,88). «Para nosotros tiene muchísima importancia, es uno de los grandes proyectos a nivel nacional y es una de las mayores obras públicas que han salido en los últimos tres años. Es un orgullo para nosotros haberla ganado», explica.

Pero el contrato está en 'stand by'. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número de 2 de San Sebastián ordenó a la Diputación que se «abstenga» de adjudicar la construcción de la incineradora hasta que el TSJPV resuelva el recurso de apelación interpuesto por GuraSOS en el que pide la suspensión cautelar de la adjudicación por no haberse dado el proceso participativo sobre el modelo de gestión de residuos del territorio. Aún así, el consejero delegado de Urbaser subraya que los gestores de la Diputación «nos han dicho que van a dejar pasar los plazos legales hasta que haya una determinación pero no vemos ningún peligro. Espero que el sentido común se imponga y se acabe construyendo la incineradora».

«Estoy convencido de que vamos a construir la incineradora», dice el consejero delegado



La planta será el primer proyecto que construya la firma tras su compra por inversores chinos

López Piñol realizó dichas declaraciones recientemente después de la primera reunión del nuevo consejo de administración de Urbaser que tuvo lugar en la sede de la empresa China Tianying (CNTY) en Hai'an, una ciudad situada a unos doscientos kilómetros al norte de Shanghái. Ahora, la compañía que es líder en gestión de residuos que ha pertenecido hasta el pasado mes de diciembre a ACS, ha pasado a manos de un grupo de inversión chino, en gran parte perteneciente a fondos del Estado chino. CNTY se ha quedado con el 11% del capital, convirtiéndose de esta manera en el socio industrial más importante. La empresa asiática gestiona 19 incineradoras en todo el país.

La construcción de la incineradora será el primer gran proyecto que lleve a cabo Urbaser después de haber sido adquirido por los inversores chinos. A pesar de que CNTY también se encarga de diseñar y producir equipos propios, la incineradora de Zubieta no recibirá dicha tecnología, ya que la presentación del proyecto al concurso público se realizó antes de que se realizara la venta de Urbaser.

Demora en el comienzo

López Piñol asimismo asegura que los recursos interpuestos «van a demorar el comienzo de los trabajos y no sé cuándo empezarán». Desde la Diputación cuentan con que la decisión judicial sobre el recurso de GuraSOS llegue esta semana, por lo que no esperan que el ajustado programa del Complejo Medioambiental de Gipuzkoa sufra una demora que evite cumplir los plazos prefijados y creen que para finales de legislatura comenzará la fase de pruebas. Dan por hecho que el alto tribunal se pronunciará en el mismo sentido que lo hizo el Contencioso-Administrativo de Donostia y desestimará la petición de suspensión cautelar. Atribuyen el «impás» a una mera cuestión «formal».

Tras la firma de adjudicación se abrirá el proceso en el que las empresas que no han ganado el concurso podrán recurrir. Probablemente FCC opte por hacerlo, debido a lo reñido de los resultados del concurso, donde Urbaser consiguió un 901,88, con un estrecho margen sobre el grupo encabezado por FCC que consiguió una puntuación de 896,68. La mayoría de incineradoras que se han construido en el Estado los últimos años han tenido que pasar por estos recursos antes de la firma definitiva del contrato. La semana pasada el diputado general, Markel Olano, adelantó que «prácticamente está finalizando el culebrón» y manifestó su confianza en que las máquinas puedan comenzar a trabajar en Zubieta a lo largo del próximo mes de febrero.

Al rechazo que genera la construcción de la incineradora sobre todo entre los vecino de Zubieta, López Piñol manda un mensaje de tranquilidad. Según explica el consejero delegado de Urbaser, «las incineradoras en la actualidad están cumpliendo toda la legislación, incluso superándola en muchos parámetros. Han quedado muy atrás aquellas incineradoras de hace años, por lo que hoy en día no tienen nada que ver las que se construían hace años».