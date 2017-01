Solidarios hasta la médula

La estampa que ofrece desde el viernes la explanada de Arramendi, en Errenteria es cuanto menos inusual, si no insólita. Más de cincuenta familias han instalado sus autocaravanas en esta zona por una causa solidaria, donde estarán hasta esta tarde. La idea surgió cuando los miembros del Club Vasco de Autocaravanas Sorbeltz supieron que uno de sus socios y amigo estaba enfermo y necesitaba un transplante de médula ósea.

«El 7% de quienes necesitan un transplante no encuentra un donante compatible. Es lo que le pasa a nuestro compañero. Fue entonces cuando empezamos a pensar que había que hacer algo, ya no por nuestro amigo en concreto, sino para concienciar e informar a la sociedad», explica Juanjo Bermejo, uno de los promotores de este encuentro.

Con los primeros rayos de sol, los ocupantes de las autocaravanas van saliendo de los vehículos estacionados de manera que forman un círculo para saludar al resto de compañeros. «Lo que hay es mucho miedo por falta de información. La gente cree que se trata de un pinchazo en la espalda, pero existen otras técnicas indoloras», dice Bermejo.

Este errenteriarra reconoce que nunca se planteó la posibilidad de ser donante, y ahora ya es demasiado tarde porque supera la edad máxima, 55 años. Jesús Mari Basterretxea, otro de los impulsores de la iniciativa, se lamenta de que no haya más donantes, «porque con que alguien sea compatible con el paciente, aunque esté en la otra esquina del mundo, es suficiente para salvarle la vida».

La asociación vasca hizo un llamamiento a todos sus socios, aunque también informó del encuentro en foros internacionales, por lo que ha habido respuesta de autocaravanistas de comunidades limítrofes como Navarra. Es el caso de Marijo Díaz, de 45 años, que viene desde Tudela. «Nos parece una causa importante que hay que apoyar. Además, tanto mi marido como yo somos donantes, y no hemos dudado en venirnos con nuestras hijas», asegura. Lorea, la mayor, todavía no es donante porque, aunque roza la mayoría de edad, aun no la alcanza. Eso sí, no descarta serlo en un futuro.

«La mejor manera de viajar»

La llamada también llegó hasta Francia. Michel Idart, de 65 años, recuerda a «una amiga que perdió a su hija con veinte años, por no haber encontrado un donante de médula ósea compatible». Además, también conoce al socio afectado, y no tuvo dudas de unirse a esta iniciativa.

Quien aún no sabe si hacerse donante es Aroia Cruz. Esta autocaravanista es de Oiartzun y tiene 45 años, por lo que aún está a tiempo de inscribirse en le Registro Español de Médula Ósea. A la cita ha acudido con sus dos pequeños. Por un lado para apoyar la causa, y por otro para ir a la charla informativa que tuvo lugar ayer por la mañana, en la que intervino Lucía Elósegui, coordinadora de transplantes del Hospital Universitario Donostia.

Entre los asistentes hubo algunos veteranos autocaravanistas, como Pedro Pérez y Joaquín Larraia, de 69 y 68 años. «Yo llevo viajando en caravana desde los treinta años, y desde hace catorce con autocaravana», dice Pedro. «Hemos viajado por toda España», apostillan sin dudar de que «es la mejor manera de viajar y conocer la naturaleza».