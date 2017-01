Los 'okupas' del pabellón incendiado en Andoain piden viviendas de alquiler

El incendio registrado la madrugada del pasado jueves en el pabellón de 'okupas' de Andoain ha dejado, además del trágico balance conocido de una persona fallecida y otra con quemaduras graves, a media docena de personas sin un lugar en el que vivir. De momento, los servicios sociales les han proporcionado alojamiento, pero son conscientes de que la ayuda tiene fecha de caducidad. «No sé qué vamos a hacer, a dónde vamos a ir. Alguna institución podría proporcionarnos una vivienda en alquiler, a un precio que podamos hacer frente. Tampoco queremos que nos la den gratis. Algunos de nosotros trabajamos, tenemos empleo, pero nuestros salarios son muy bajos. Con 700 euros no podemos hacer frente a un alquiler de 600», señaló ayer una de las afectadas.

El pabellón que fue pasto de las llamas y que para algunos ha sido su casa en los últimos años ha quedado inhabitable tras el incendio. La zona en la que comenzó el fuego está totalmente calcinada. El calor ha doblado incluso las vigas metálicas que sustentan la cubierta.

Los afectados por el fuego, que según todos los indicios fue provocado por uno de los residentes a quien la Policía trata de localizar, han logrado recuperar algunos enseres y actualmente permanecen alojados en un hotel de Urnieta.

Varios de ellos, como es el caso de un matrimonio, visitaron ayer diversas inmobiliarias con la finalidad de poder acceder a una vivienda. «Las agencias están cerradas pero por lo que hemos visto, los precios son muy elevados. Yo creo que el Ayuntamiento, la Diputación o el Gobierno Vasco deberían facilitarnos un piso social a un precio que podamos pagar. No somos, como algún medio de comunicación ha dicho, unos indigentes. Trabajamos, pero con lo que nos pagan no nos dejan otra opción que la de vivir de 'okupas'. ¿Crees que si pudiera pagar un piso, estaría en un pabellón sin agua? De hecho cuando mi marido y yo estuvimos trabajando vivíamos en una casa. Pero él se quedó sin empleo y fue entonces cuando vinimos al local de Ama Kandida», explicó una de las afectadas.

Mientras tanto, la Policía intenta localizar a la persona que presuntamente provocó el incendio. Ayer, según fuentes de Seguridad, el sospechoso seguía en paradero desconocido. En los últimos días la Er-tzaintza ha peinado sin éxito todos los rincones en los que podría haberse ocultado. Asimismo, se ha cursado orden de búsqueda a otras policías del Estado ante la sospecha de que podría haber abandonado la comunidad autónoma. «No me extrañaría que su propósito fuese huir a su país, Marruecos. Pero no sé cómo va a llegar hasta allí si no tiene ningún documento», dijo uno de los que hasta el jueves había sido compañero de local.

En el incendio perdió la vida un ciudadano cubano, Tomás Moreno, de 55 años, y sufrió quemaduras graves Rafael E.V., que sigue ingresado en la Unidad de Grandes Quemados de Cruces.