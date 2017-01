Inauguración al segundo intento

El 6 de febrero del año pasado salía el primer autobús de la nueva estación de autobuses, un vehículo con destino a Loiu. Eran las cinco de de la mañana y poco después, a las 6.21, llegaría el primero en utilizar los andenes, esta vez procedente de La Manga, Murcia. En realidad, habían sido autoridades y ciudadanía los primeros en subir y bajar por las escaleras mecánicas el día anterior, jornada de puertas abiertas que, entre otras cosas, estaba destinada a quitar el mal sabor de boca de aquella suspensión de la puesta en marcha de la estación dos días antes de que se inaugurara. Porque apenas dos días antes de que el sábado 16 de enero se pusiera en marcha, la última prueba de los bomberos, la llamada prueba de estrés, era tajante: las salidas de humos no funcionaban como debían, los extractores no estaban preparados. El alcalde Eneko Goia recibió la noticia como un jarro de agua fría y decidió que la nueva estación no se abriría. «Un mes más o un mes menos, ya daba lo mismo, lo importante era la seguridad». Se explicó que no era extraño que se hiciera esa prueba al borde de la apertura, que era muy estricta, pero que había que superarla. El 19 de enero comenzaban las obras de reacondicionamiento, tubos de extracción más potentes y ampliación de rejillas.