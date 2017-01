7.000 viajeros al día en el primer año de la estación de autobuses de Donostia

¡Quién se lo hubiera dicho a Inma! Nunca creyó que los andenes a la intemperie de Pío XII en los que dejaba el coche en segunda fila serían sustituidos alguna vez por unas instalaciones protegidas con paneles informativos que orientaran sobre 25 destinos nacionales o territoriales y quince más internacionales.

Inma acudió esta misma semana a buscar a su hija pequeña al autobús que llegaba de Pamplona, como hiciera algunos años antes con sus dos hijos gemelos mayores que estudiaron en Bilbao. Eso sí, en distintas condiciones.

«La verdad es que he salido ganando. Poder dejar el coche gratis los primeros quince minutos te da mucha tranquilidad». Esta donostiarra se suma a las voces que se muestran encantadas con la nueva estación de autobuses que cumplirá un año la semana que viene. Algunos, incluso, destacan una intermodalidad que se puso en cuestión desde algunos sectores. Entre ellas Karmele, una estudiante de Medicina de Urnieta que acudió a Atocha junto a su amiga Sara a recibir a otra chica más, a María, que llegaba de Pamplona. Las tres no solo han compartido facultad sino también horas de espera en los andenes de Pío XII. «Soy de Urnieta y mi amiga de Altza y ahora estamos mucho mejor comunicadas, tanto con el tren de Cercanías como con el autobús», decía Karmele.

Asier e Iñigo son dos amigos de Amara Berri. «La nueva estación es mucho mejor, eso es verdad, pero a nosotros nos venía muy bien la otra, porque la teníamos muy cerca de casa». Ambos estudian en Bilbao y, cuando solo llevan una mochila de mano pueden bajarse en Amara, cerca de los antiguos andenes. Sin embargo no pueden subir al autobús desde ese punto.

Todos ellos son algunos de los 2.389.327 viajeros que han pasado por la nueva estación desde que se inaugurara en febrero hasta final de diciembre. A este número, que corresponde a los datos oficiales del Ayuntamiento de San Sebastián, hay que añadirle otros 6.000 usuarios que se estima que han pasado por taquillas y andenes a lo largo de este mes que aún no ha acabado, lo que supone superar los 2,5 millones de pasajeros en este año inicial. Viajaron en 147.732 autobuses.

La obra supuso 30 meses de ejecución y 32 millones de inversión. Tiene pendientes aún remates de urbanización que ya se están ejecutando; la apertura del aparcamiento para bicicletas es inminente tras superar exigencias burocráticas o la colocación de nuevos bancos, pero el funcionamiento está normalizado.

El tráfico, sin problemas

Todo ello después de aquel inicio accidentado, tal y como reconoce el alcalde de San Sebastián, Eneko Goia, pero a su juicio, visto el funcionamiento de la estación y ahora que el balance es bueno, «se puede relativizar que se perdiera un mes y medio». ¿Qué destaca Goia de este primer ejercicio? «Que el tiempo ha quitado la razón a los agoreros que decían que se iba a colapsar una parte de la ciudad, que se saturaría el paseo de Bizkaia, que, es cierto, soporta tráfico intenso, como lo ha soportado desde siempre. Después de tantos años de provisionalidad, la ciudadanía está contenta, le ofrecemos comodidad y la gente la utiliza».

Judith apenas se acerca a Atocha, porque aunque trabaja en Pamplona prefiere utilizar su coche para desplazarse. «De todas formas, la verdad es que está muy bien, que no da tanta pereza como la de Pío XII».

El alcalde reconoce que hubo otro escollo más allá de esa inauguración que, además, tuvo lugar en sábado de Carnaval sin que los cortes de tráfico debido al desfile de carrozas afectaran a su funcionamiento. No ocurrió lo mismo con el maratón, que por segundo año consecutivo discurría por el paseo García Lorca, salida natural de todos los autobuses que paran en la estación.

Lurraldebus es el principal cliente y utiliza tanto el interior de la estación como el exterior



El aparcamiento de bicis de la primera planta se abrirá de forma inminente superados los trámites

«La solución alternativa que se buscó en Duque de Mandas, con llegadas desde Egia y salidas por Gros funcionó bien, pero no es algo que debamos dar por bueno. Infraestructuras como estas no pueden verse afectadas por un acontecimiento deportivo, por lo que habrá que buscar otras alterntativas».

El cambio de Marta

La diputada de Movilidad y Transporte, Marisol Garmendia, responsable de Lurraldebus, el principal cliente de la terminal donostiarra, coincide con el alcalde en este punto. «No hay que olvidar que se trata de un equipamiento que opera 24 horas al día los 365 días del año y que, por lo tanto, la accesibilidad de viajeros y de vehículos debe estar garantizada». Garmendia, cuyo balance tambien es muy positivo, echa en falta no solo que no haya wifi sino que la cobertura de los móviles sea mala, que haya pocos bancos e, incluso, que la parte superior esté desaprovechada. Los clientes de Lurraldebus han ascendido durante el primer año a 2,6 millones de viajeros, aunque hay que recordar que no todos sus autobuses, aunque vinculados al entorno, entran en el interior de la estación, caso, por ejemplo, de los que van al aeropuerto.

Según los datos de la propia empresa adjudicataria de la obra y de la explotación del aparcamiento para vehículos privados y autobuses, veinte compañías de transporte operan en la terminal. Un vistazo en los paneles de llegadas y salidas permiten ver que salteados entre Bilbao, Vitoria o Pamplona, hay destinos como Burdeos o Marruecos. «Los internacionales salen sobre todo por la noche», advierten desde Murias, la adjudicataria. Desde el principio, la estación abre a las 7 de la mañana y cierra a las 12. Sin embargo y en el caso de que esté previsto que llegue o salga algún autobús, los servicios se abren puntualmente para sus viajeros.

Para muchos donostiarras y guipuzcoanos, este arco sin más valor que el paisajístico y sentimental, era casi un desconocido, pero conocido como la puerta de Brandenburgo, se reconstruye ahora después de tiras y aflojas entre Ayuntamiento y empresa constructora.

El alcalde asegura que su equipo está «muy encima» para que todo acabe bien. Esos bancos que reclama Garmendia y muchos usuarios están sobre la mesa de negociación. «La adjudicataria piensa que no es conveniente colocar demasiados porque complica el tráfico interno de los usuarios. El parking de bicis está acabado y su apertura es inminente». Lo que sí cambió fue la ubicación del quiosco de prensa que regenta Marta y que al principio estaba en un lugar «prácticamente oculto». Ahora Marta, frente a la entrada acristalada de lo que fue un lúgubre pasadizo hacia Egia, está más contenta.

Ella es testigo diario de cómo funciona la estación, de quienes la frecuentan, de lo difícil que es para ella, hacer clientes fijos, pese a que hay gente que se traslada todos los días para trabajar fuera de San Sebastián. «Resulta complicado. Hay personas que se creen que los precios del agua o de las bolsas de patatas es más alto en la estación, pero eso no es cierto. Lo que sí es verdad es que por aquí circulan sobre todo estudiantes y no son la gente que más dinero tiene para gastar».

El principal cliente

Eso sí, en verano los turistas sí acudieron a la tienda de Marta. Porque julio fue el mes con más viajeros, 281.593, seguido por agosto con 259.257 y por septiembre 252.639. En julio, más de 9.000 personas de media circulaban por la cafetería, los andenes o la sala de espera, 3.000 más que en el mes más flojo que fue abril con 6.366 usuarios.

Aunque con alguna pega y propuestas de mejora, el balance de la diputada Marisol Garmendia también es positivo. Lurraldebus es el principal cliente de la estación de autobuses, también del exterior, y la incorporación de los servicios de la compañía se hizo de manera escalonada.

«Hemos introducido mejoras para facilitar el uso de la estación por parte de los viajeros, que han aumentado. Hemos incorporado nuevos medios de obtención de billetes, instalando una segunda máquina de autoventa y, recientemente para la venta de billetes vía web, mayor facilidad de impresión del billete en la propia estación».

Lurraldebus ha tomado medidas también para el diseño de horarios, caso de la distribución de las salidas hacia Bilbao cada media hora o, en verano, el refuerzo del servicio al aeropuerto de Loiu. «Hay cosas que se pueden mejorar, detalles como que los chóferes cuenten con su propio wc, pero lo cierto es que el funcionamiento como tal es bueno», concluye la diputada.