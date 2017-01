El Tribunal de Cuentas investigará la paralización de la incineradora

Ocurre a menudo que un pronunciamiento judicial se preste a distintas interpretaciones en función del interés de cada cual y, claro, la sentencia que anulaba aquella decisión tomada en 2013 por el Consorcio de Residuos de rescindir el contrato de la incineradora -con la correspondiente indemnización- también suscitó distintos interrogantes a inicios de enero.

Ayer, el diputado foral de Medio Ambiente, José Ignacio Asensio (PSE), arrojó su respuesta a las dos grandes preguntas que suscitó el fallo del Contencioso-Administrativo Número 1 de Donostia. La primera apuntaba al pasado. ¿Qué responsabilidades se pueden exigir a quienes tomaron la decisión de paralizar el proyecto, previo pago de 11 millones a las constructoras? La segunda se orientaba hacia el futuro a corto plazo. ¿Siguen las adjudicatarias de entonces legitimadas para construir y gestionar la planta de Zubieta si no hubo que rescindir aquel contrato?

A modo de titulares, dos fueron los mensajes vertidos por el diputado foral. Uno. Los responsables de EH Bildu que gestionaban el Consorcio podrían tener que reintegrar parte de lo que salió de las arcas públicas para indemnizar a las adjudicatarias. El segundo mensaje no habló tanto en clave de posibilidad. Esta vez la incineradora la construirán y gestionarán quienes han ganado el concurso público. Punto. Jarro de agua fría a la UTE liderada por FCC, que entiende que aquel contrato sigue vigente.

Respecto a la primera de las dos grandes posibles consecuencias de la sentencia que motivaba la comparecencia de Asensio ayer en Juntas Generales, el dirigente socialista avanzó su pretensión de depurar responsabilidades. «Es intención de este presidente del Consorcio llevar una propuesta a la asamblea para que se proceda a presentar la demanda correspondiente en el Tribunal de Cuentas de España», adelantó Asensio, quien ostenta el doble cargo de diputado de Medio Ambiente y presidente de Gipuzkoako Hondakinen Kontsortzioa (GHK).

Lo hará cuando la sentencia objeto ayer de análisis sea firme, lo que ocurrirá la semana que viene si no media ningún recurso. Citó este órgano fiscalizador estatal porque ya tiene abierto, a instancias de la actual dirección del Consorcio, un «procedimiento de reintegro por un presunto alcance como consecuencia de supuestas irregularidades contables en relación al pago al contratista». GHK pidió a dicho tribunal que se pronunciara sobre el fondo de la cuestión, es decir, sobre si quien tomó la decisión de la rescisión del contrato tenía causa suficiente para hacerlo y si siguió el cauce correcto. El Tribunal de Cuentas abrió, en efecto, un procedimiento de reintegro, aunque emplazó al Consorcio a presentar su demanda una vez que fallara el Contencioso-Administrativo de Donostia.

Ahora que esta instancia ha resuelto que GHK no era competente para tomar la decisión de rescindir aquel contrato -habla de «desviación de poder»- porque había una norma foral aprobada en Juntas Generales que ordenaba a la Administración qué infraestructuras construir, ahora sí, la dirección del Consorcio propondrá a su asamblea interponer una demanda, iniciativa que saldrá adelante con total seguridad gracias a la mayoría que copan en la institución PNV y PSE.

De la investigación que realice el Tribunal de Cuentas podrían derivarse responsabilidades personales, según fuentes forales, lo que equivale a reclamar a los que tomaron aquella decisión parte de la cuantía que salió de las arcas públicas para indemnizar a las empresas adjudicatarias. Para llegar a tal extremo, el Tribunal debería detectar, en primer lugar, que no existieron causas legítimas que justificaban que GHK paralizara la incineradora, y en segundo lugar, que se produjo «un menoscabo o resultado dañoso en los fondos públicos».

Respecto a la segunda cuestión, la referente a quién debe ahora tomar las riendas del proyecto del Complejo Medioambiental de Gipuzkoa, si los adjudicatarios de antes, o los recientes ganadores del concurso actual, el diputado foral zanjó la cuestión diciendo que «la actual adjudicación no está en riesgo y es lo que llevaremos adelante porque no se puede esperar más». Asensio señaló que en cuanto se conozca la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco -previsiblemente la semana que viene- sobre un recurso de apelación de GuraSOS, y si ésta es favorable a las tesis forales, firmará «de inmediato» la adjudicación de la incineradora. Añadió que «apenas va a suponer retraso» respecto a los planes iniciales.

Sin embargo, así como GHK espera a que la sentencia sea firme para presentar su demanda en el Tribunal de Cuentas, queda por ver la postura que FCC, como líder de la UTE adjudicataria en 2011, tomará a partir de ese momento. Para la Diputación resulta inviable volver a aquel punto de partida al haber cambiado las circunstancias de la concesión. Primero porque «alguien se preocupó de que desapareciera la financiación del Banco Europeo de Inversiones», 195 millones de euros, y segundo porque «ahora es imposible recurrir a la gestión directa de infraestructuras como se contemplaba entonces», debido a la necesidad de la Diputación de consolidar sus cuentas junto con las de sus sociedades forales y no exceder un límite de déficit.

En definitiva, el diputado foral vino a decir que no se pueden mezclar manzanas con peras. Que no se puede comparar la adjudicación de la construcción de una infraestructura por valor de 223 millones de euros -la de 2011- con otra que incluye, por importe de 768 millones, financiación, construcción y explotación durante 32 años de esa infraestructura. Asensio recordó además que «la sentencia dice que una de las partes que tomó la decisión de rescindir el contrato no tenía competencias para hacerlo. No dice más». Por lo que concluyó que ese contrato no es válido ahora «independientemente de las vertientes jurídicas».

En la ronda de los grupos junteros, PNV, PSE y PP pidieron dureza contra los anteriores responsables del Consorcio. Desde las filas jeltzales, Xabier Ezeizabarrena, afirmó que «la desviación de poder que cita la sentencia es más grave que un fraude de ley», comparándolo con la «prevaricación por la vía penal». Susana García Chueca (PSE) subrayó que el perjuicio se ha cometido contra «el patrimonio de los guipuzcoanos» y Juan Carlos Cano (PP) reclamó al diputado foral «llegar hasta las últimas consecuencias».

El mensaje de Podemos y EH Bildu fue por otros derroteros. Ambas formaciones insistieron en la necesidad de llegar a acuerdos amplios. Patricia Gete (Podemos) advirtió de que «no funciona ningún sistema que no venga de la sociedad» mientras que Iban Asenjo (EH Bildu) remarcó que «en la gestión de los residuos solo hay dos opciones: la fractura social o el acuerdo». Habló de «maraña judicial» y vaticinó «el principio del fin de la incineradora».