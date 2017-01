A la caza de 'Semi', el sospechoso del incendio de Andoain

Ya no solo es la Ertzaintza la que sigue la pista del presunto autor del incendio que la madrugada del jueves se cobró la vida del cubano Tomás Moreno González, y causó quemaduras muy graves a otra persona, en un pabellón habitado por 'okupas' en Andoain. Las restantes Policías del Estado se han sumado a la búsqueda del presunto homicida, al que todos conocen como el 'Semi' y de quien no se tienen noticias desde la misma noche del suceso. Algunas fuentes no descartan que el presunto autor, de 38 años y origen magrebí, haya abandonado la comunidad autónoma. Otras creen que permanece oculto «en Andoain o muy cerca de aquí. ¿Adónde va ir si no tiene ni carné de identidad ni permiso de conducir ni tampoco ningún papel. Si ha huido es que alguien le ha llevado en su coche», señaló ayer un conocido suyo.

Veinticuatro horas después de que se desatara el incendio en el pabellón de la calle Ama Kandida, muy pocos dudan de que el fuego fue intencionado y todas las miradas sobre la autoría están depositadas en la misma persona. «Fue un acto criminal. Lo provocó el 'Semi'. Ahora hemos sabido que colocó numerosos colchones en las paredes de su habitación y que luego les dio fuego. Y dejó varias bombonas de gas para que el edifico estallara», explicó ayer una de las personas que la noche del suceso se hallaban en la instalación industrial y de la que logró salir sin sufrir ningún daño.

El escenario de los hechos continúa custodiado por la Ertzaintza. Especialistas del cuerpo han llevado a cabo diversas pruebas para determinar, de manera científica, en qué circunstancias empezó el fuego.

Pese a la vigilancia, ayer se permitió el acceso a algunos residentes para que pudieran retirar efectos y enseres. Cuatro de los afectados, sendas parejas, han sido alojados de manera temporal en un hostal de la localidad y los restantes se hallan en otras viviendas facilitadas por los servicios sociales. «No sabemos si podremos permanecer en el hostal hasta el domingo, pero a partir de entonces nos tendremos que buscar la vida. De todas maneras, la gente se está portando muy bien con nosotros. Nos ha ofrecido alojamiento, ropa y otras ayudas. Es increíble», indicó uno de ellos.

Mientras los supervivientes del incendio intentan resituarse, el herido de mayor gravedad continúa ingresado en la Unidad de Grandes Quemados de Cruces. La víctima, Rafael E. V., de 47 años presenta quemaduras de tercer grado en el 45% de su cuerpo. Fuentes cercanas al entorno familiar aseguran que las lesiones que presenta al margen de las quemaduras son asimismo, de «suma gravedad».

Investigación en pisos

Desde el mismo instante en el que los compañeros imputaron la autoría del hecho a la persona que se halla en paradero desconocido, la Ertzaintza ha realizado diversas averiguaciones para dar con el sospechoso. En los momentos posteriores al suceso, los propios 'okupas' facilitaron a los agentes información relativa a los lugares en los que podría haberse refugiado. Desde entonces, los ertzainas han llevado a cabo diferentes gestiones en residencias donde viven allegados suyos sin que, por lo menos hasta anoche, las pesquisas hubiesen dado el resultado deseado. Los agentes cuentan asimismo con varias fotografías del presunto autor, algunas de las cuales habrían sido facilitadas por los supervivientes.

La Ertzaintza se ha dirigido a varias viviendas de Gipuzkoa en las que podría estar refugiado



El herido más afectado sigue en estado grave en la Unidad de Grandes Quemados de Cruces

Asimismo, ante la posibilidad de que el sospechoso hubiese abandonado ya la comunidad autónoma, la Ertzaintza ha cursado, tanto a la Policía Nacional como a la Guardia Civil y a los Mossos d'Esquadra, una orden de búsqueda de este individuo. Conocidos del huido expresaron ayer a este periódico sus sospechas de que podría encontrarse ya en Barcelona, donde viven personas de su confianza que podrían darle cobertura.

Asimismo, agentes al frente del caso han recabado información en empresas de transporte de viajeros por si el sospechoso hubiera utilizado alguno de sus servicios. Varios testigos afirman que la última vez que le vieron fue la noche del siniestro. «Una persona que trabaja en una empresa cercana nos ha dicho que a las cinco de mañana estaba frente al pabellón nuestro y que poco después se marchó corriendo».

El desencadenante del incendio presuntamente provocado fue las reiteradas desavenencias que el autor de la supuesta acción criminal tenía con el resto de 'okupas'. El miércoles, tras una fuerte discusión ante el alboroto que se organizó después de que invitara a una decena de amigos a ver el partido de Copa entre el Celta y el Real Madrid, le instaron a marcharse. «No era la primera vez que esto mismo sucedía. En otras ocasiones también le habíamos dicho que se tenía que marchar. Pero al día siguiente se nos pasaba a todos y él decía que no lo volvería a hacer. Seguro que esta vez, si no le hubiese dado fuego, también le habríamos dejado que se quedara», manifestó una de las residentes.