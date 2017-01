Los trabajadores del aeropuerto de Hondarribia reclaman que se amplíe la pista

Los trabajadores del aeropuerto de Hondarribia no dudan un ápice. Siguen apostando claramente por la ampliación de la pista del aeródromo para lograr su supervivencia. «Creemos que la solución es que se amplíe la pista 200 metros tal y como se acordó en 2009», recuerda Emilio García, portavoz del comité de empresa del centro. Mandan un mensaje de socorro a los responsables institucionales en vista de que el recorte de la pista para ajustarse a los parámetros de seguridad que exige la normativa europea ya no tiene marcha atrás. Y mucho menos después de que la sociedad insterinstitucional Ortzibia, que se reúne hoy, se haya resignado a este hecho y que vaya a estudiar una propuesta técnica para que pierda el mínimo de operatividad posible.

La incertidumbre sobrevuela el día a día de los trabajadores del aeropuerto que no ven una salida clara a su futuro. Tal y como sostiene García, la ampliación de la infraestructura pasa porque haya «voluntad política». «El acuerdo que se llevó a cabo en 2009 no tenía afecciones urbanísticas y muy pocas medioambientales, por lo que creemos que es la solución más viable», asegura el portavoz de los trabajadores del aeródromo. Desde AENA en todo momento han abierto la puerta a esta posibilidad, siempre que hubiera consenso entre las instituciones. Pero encima de la mesa de Ortzibia -Sociedad Promotora del Aeropuerto Hondarribia-San Sebastián- en estos momentos no se encuentra esta propuesta.

García asegura que la postura de las instituciones vascas cae en contradicciones, ya que «siempre dicen que apoyan la infraestructura pero a la hora de tomar las decisiones no hacen lo que dicen». Tanto es así que en su opinión que subraya que «somos el aeropuerto olvidado. El Gobierno Vasco apoya a capa y espada el de Vitoria, donde ha invertido cuatro millones de euros para un aeropuerto que solo recibe aviones de mercancías. Y nos parece muy bien que lo hagan allí. Pero también queremos que hagan lo mismo con Hondarribia y se acuerden de nosotros».

Las instituciones de Ortzibia celebran hoy una reunión para buscar alternativas al recorte

Una posible marcha de Vueling debido a la penalización de carga que podría sufrir tras el recorte de la pista también tiene sumidos en la incertidumbre a los trabajadores del aeropuerto. «A día de hoy la compañía tiene un pie más fuera que dentro». Tanto es así que García asegura que si la compañía deja de ofrecer los vuelos, «de los 20 bomberos que hay en estos momentos pasarán a ser 12 porque son los que necesita el Airbus 319 que viene aquí. Pero también hay que tener en cuenta las empresas auxiliares del aeropuerto».