La Policía busca desde primera hora de ayer a ' Semi'. Es objetivo prioritario. 'Semi' es el apodo de un varón de origen magrebí sobre el que recaen las primeras sospechas de la autoría del incendio que se originó de madrugada en una nave industrial en desuso en Andoain, y que se saldó con una persona fallecida y tres heridas, una grave. «Esto no ha sido un mero incendio en una casa de 'okupas'. Lo que ha sucedido aquí es que un tío nos ha querido matar a todos» fue la grave acusación que lanzó una de las personas que residía en la instalación y que logró ponerse a salvo.

Eran las cinco y cuarto de la madrugada. Ocho personas descansaban en el pabellón que en su día fue la sede social de la empresa Tecci, en el número 14 de la calle Ama Kandida de Andoain. Todos ellos ocupaban la zona donde antiguamente se encontraban las oficinas, un espacio que habían acondicionado para vivir y que hasta ayer era su casa.

«Estábamos dormidos cuando hemos escuchado unos ruidos. Era uno de los compañeros que advertía de la existencia del fuego y decía que saliéramos. Menos mal que se ha dado cuenta a tiempo. De lo contrario, ahora no estaríamos aquí», relató uno de los residentes.

En los minutos que siguieron, la mayoría de los presentes pudo abandonar el pabellón por sus propios medios. Dos de ellos, de 40 y 46 años, tuvieron que ser evacuados al Hospital Universitario Donostia como consecuencia de la intoxicación por inhalación de humo que sufrieron. Un tercer varón, de 47 años, hermano de uno de los anteriores, sufrió quemaduras de tercer grado en el 45% de su cuerpo, repartidas por la espalda, piernas un brazo y una mano, y fue trasladado al Hospital de Cruces.

Dadas las dimensiones que había adquirido el siniestro y ante la sospecha de que en el interior pudieran quedar todavía personas atrapadas, el centro de coordinación de emergencias movilizó a un amplio operativo de bomberos. Al lugar acudieron efectivos de los parques forales de Tolosa, Ordizia y Zarautz, así como de Donostia. En total fueron veinticuatro las personas que tomaron parte en las labores de extinción. Se necesitaron además quince vehículos.

La pronta llegada de los bomberos resultó providencial para el herido más grave. Éste, según los testigos, había logrado salir en un primer momento de la edificación, si bien posteriormente regresó en busca de su perra que se había quedado dentro. Todo parece indicar que cuando intentaba acceder a la zona en la que estaba el animal, se desvaneció a causa del humo y las llamas terminaron por alcanzarle.

El herido, Rafael E.V., empleado en una chatarrería de la localidad, fue localizado por los bomberos y conducido al exterior, donde fue asistido por miembros de una unidad sanitaria antes de ser trasladado a la Unidad de Grandes Quemados del hospital vizcaíno.

Las labores de extinción se prolongaron hasta las nueve y cuarto de la mañana. La idas y venidas de los bomberos fueron seguidas por el resto de los inquilinos que habían logrado salir y que mostraban su preocupación sobre el paradero de uno de sus compañeros. «Se llama Tomás, tiene 55 años y es natural de Cuba. Vive con nosotros desde hace tres años aproximadamente. Y no sabemos nada de él», explicaron.

Intencionado

En realidad, ninguno quería reconocerlo, pero en el fondo todos temían que a Tomás no le hubiese dado tiempo a ponerse a salvo. Los malos presagios no tardaron en ser confirmados. Los bomberos hallaron su cadáver en la misma dependencia en la que dormía. El cuerpo fue trasladado al Instituto de Medicina Legal para serle practicada la autopsia.

Las primeras sospechas sobre el origen del fuego apuntan a que habría sido provocado de manera intencionada. Las personas que residen en el local no albergan dudas al respecto ni tampoco sobre la autoría. «Este tío nos ha querido matar a todos», dijo uno de ellos.

El individuo al que identificaron como «este tío» es un varón de origen magrebí, de 38 años, que desde hace cinco vive en el edificio y con quien, al parecer, el resto de ocupantes ha tenido reiteradas desavenencias. «Traía a todos sus amigos y organizaba fiestas casi todos los días. Allí no había manera de descansar. No se podía dormir y alguno de los que vivimos tenemos que levantarnos al día siguiente a trabajar. Se le advirtió en infinidad de ocasiones de que si continuaba con su actitud terminaríamos echándole. En alguna ocasión nos respondió que si él se iba se llevaba todos por delante. Y es lo que ha pretendido», relató uno de los ocupantes.

Partido de Copa

De acuerdo con esta versión, la última de las disputas se produjo precisamente la noche del miércoles cuando la persona sobre la que ahora dirigen sus sospechas congregó a una decena de amigos para ver el partido de Copa entre el Celta y el Real Madrid. Esta circunstancia y el alboroto que causaron dio lugar a un tenso altercado en el que la mayoría de los residentes tomaron la decisión de expulsarle y le comunicaron que ya no podía regresar.

«Ha tenido que ser él porque todos los demás estábamos a esa hora dormidos. Y luego hay otro hecho que le implica: si no ha sido él, dónde está, por qué no aparece y ofrece una explicación», se preguntaba uno. Pese a esta imputación, la Ertzaintza no descarta otras hipótesis sobre el origen del suceso.

Diferentes cargos públicos se personaron en el lugar del suceso, entre ellos el diputado general de Gipuzkoa, Markel Olano; el portavoz foral, Imanol Lasa; y la diputada Maite Peña. Olano adelantó que la Diputación había gestionado, a través de Política Social, el realojo de cinco de las personas que habitaban el edificio siniestrado y mostró su disposición a hacer lo mismo con los heridos. La alcaldesa de Andoain, Ane Carrere, señaló que tanto el fallecido como los heridos y las personas que lograron ponerse a salvo estaban empadronadas en el municipio. Admitió que conocía que todos ellos vivían en ese pabellón y precisó que no se habían producido conflictos con ellos.