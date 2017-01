«Está más fría, pero nos bañamos igual»

Hace dieciocho años que no se registraban en enero temperaturas tan bajas en las aguas de la capital guipuzcoana. Exactamente los mismos años que han pasado desde que Miguel empezó a bañarse en la bahía de La Concha. A sus 84 años, no hay día que este donostiarra no se dé a las diez de la mañana un baño rejuvenecedor en la playa, aunque el agua esté tan fría como estos días, a unos 10,2º según la medición que realiza el Aquarium. «Se nota que está más fría, pero eso no es un problema para que nos sigamos bañando», dice Miguel, refiriéndose a él y a su grupo de amigos, con los que cada día se da un chapuzón. Ibon, Antxon, Fermín, Javi, Paco, Guillermo, Goyo... a todos ellos los ha unido su afición por este baño matutino diario.

Un bañador, unos tapones para los oídos, unas gafas de agua y un gorro son suficientes para lanzarse al agua. «La cabeza es lo que más cuesta sumergir», explican, al tiempo que se congratulan de su suerte por tener unas cabinas en las que guardar su ropa. «Si no fuese por este servicio del Ayuntamiento no podríamos bañarnos cada día», dicen.

Dentro de este grupo de amigos -tal es su amistad que el miércoles tuvieron una comida en una sociedad de Donostia- está Iñaki. Él se baña con neopreno y nada mar adentro «unos cincuenta metros, hasta el Aquarium más o menos».

Iñigo y Karmele, dos donostiarras de sesenta años, observan a los intrépidos bañistas desde la orilla. «Venimos cada vez que hace bueno y los vemos siempre. Además no son pocos los que se atreven, y eso que la mayoría tendrán unos sesenta o setenta años. Yo soy incapaz de tocar el agua ni con la mano», añade. Su marido, sin embargo, sí que lo ha hecho «un par de veces». Iñigo asegura que está «muy fría», y «si no estás acostumbrado a hacerlo cada día te vas quedando paralizado, se te ponen los dedos azules».

Quien también les ha estado observando durante algunos días es Laura Weber, una alemana de 22 años que desde enero vive en Donostia, donde estudia ingeniería en la Universidad de Tecnun. Aunque hasta junio no volverá a su ciudad, no ha podido reprimir las ganas de darse el primer refrescón del año. «Pensé: si ellos pueden, yo también», explica mientras se viste con rapidez, y recuerda que hace unos años se bañó en la costa danesa y, «aunque era verano, el agua estaba tan fría como aquí en pleno enero».

Cada uno de estos veteranos sigue su propio ritual antes de mojarse. Maixux, que lleva ya unos diez años siendo fiel a esta afición, tiene quizás una de las maneras más peculiares de prepararse para el baño. «Lo que hago es echar un irrintzi». Con los brazos en jarra y mirando al horizonte, hincha sus pulmones y lanza su peculiar saludo al mar. «Cuando empecé a hacerlo era yo la única, pero ahora hay unas cinco más que se han unido», afirma.

Mari Ángeles prefiere ir calentando sus extremidades a medida que se acerca a la orilla y luego quedarse un rato jugando con las olas, «que cuantas más hay, más divertido es». No tiene duda de que es la mejor terapia para mantenerse joven. «No bajo de los 65 años a los 18 de golpe, pero casi», bromea.