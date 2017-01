«Era un caos, se oían gritos de auxilio»

Su actitud salvó las vidas de siete personas. Fue el primero en darse cuenta de que se había desatado el incendio y en cuanto vio las llamas avisó al resto. Solo Tomás, cuya muerte lamenta profundamente, no escuchó sus gritos.

Prefiere no desvelar su identidad. «Eran las cinco de la mañana. Me he despertado tosiendo porque había un poco de humo en la habitación. Al principio he pensado que alguien habría estado fumando, pero al levantarme me he dado cuenta de que todavía había más en la cocina. El fuego no lo he visto hasta que he abierto la otra habitación, la del que ha provocado el incendio».

El testigo corrió a avisar a los otros residentes. «Estaba en calzoncillos. He cogido la ropa y después de llamar a todos he salido a las escaleras. La gente estaba desorientada. Era un caos, se escuchaban gritos de auxilio. Yo iba con Rafa que luego ha entrado a por la perra. He intentado ir con él pero después de andar dos metros he tenido que recular».

Afirma que intentó también alertar a Tomás. «He dado una patada a su puerta, pero no he podido hacer más. Lo que sucede es que esta persona tomaba una medicación que, seguramente, hacía que su sueño fuera más profundo. Creo que ni siquiera se ha despertado. Al menos, no ha hecho amago de llegar a la puerta».

Asegura que el sospechoso de provocar el incendio «no tenía respeto hacia los demás. Montaba fiestas un día sí y otro también y cuando se le decía que se estaba pasando no hacía ni caso».

Algunas fuentes aseguran que en la habitación donde comenzó el fuego se hallaron bombonas de gas. «Si es así, nos quería pegar un pepinazo porque en este edificio todo es eléctrico. Y eso que es un amigo de toda la vida. Lleva aquí veinte años».