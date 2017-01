Un balsero testigo de Jehová que se marchó de Cuba

Los compañeros de la víctima del incendio no podían reprimir su dolor por la pérdida de «un buen hombre». Recuerdan que Tomás -no sabían cuál era su apellido- había nacido en Cuba y que llegó a Andoain hace «unos tres años» procedente de Barcelona. «No tenemos muchos datos sobre su biografía. Recuerdo que en una ocasión me dijo que se había marchado de su país en una balsa. Creo que llegó a Estados Unidos, pero tampoco lo puede afirmar», relataron.

Puede que no conozcan sus antecedentes, pero todos coinciden en señalar que era una excelente persona. «Estaba dispuesta a echar una mano. Cuando venía con algo de comida la solía compartir. Y siempre huía de los conflictos. Cuando a veces discutíamos con la persona que ha provocado el incendio, solía tratar de apaciguar los ánimos».

La víctima era miembro de los Testigos de Jehová. «A Tomás le habían dejado una casa para vivir pero prefería estar con nosotros. Allí se sentía muy solo».