Papel en lugar de petróleo

Un grupo de profesores e investigadores de la Universidad del País Vasco ha patentado un método para lograr «compuestos de alto valor añadido» a partir de la lignina, un residuo de la industria papelera que en el futuro podrá sustituir «a muchos materiales plásticos derivados del petróleo». Este sistema, denominado 'Novel method for the depolymerisation of lignin', ha sido desarrollado por investigadores de la Escuela de Ingeniería de Gipuzkoa de la UPV/EHU, dirigidos por Jalel Labidi, informó ayer la institución académica.

Según los expertos, en un futuro cercano, la lignina -un polímero orgánico, uno de los compuestos más abundantes en las plantas que, junto a la celulosa, conforma la pared celular de estas- tendrá, entre otras muchas capacidades, «la de sustituir muchos materiales plásticos derivados del petróleo, además de ser utilizado de diversas maneras en la industria farmacéutica, agroquímica, alimenticia o cosmética», entre otras.

En la actualidad, explica Jalel Labidi, director del grupo de investigación BioRP Biorefinery Processes de la UPV, la lignina procedente de los residuos que se obtiene en la industria de la celulosa «no presenta valor comercial, debido a que su calidad es muy baja».

Con el nuevo método, sin embargo, se logran a partir de la citada lignina (proveniente de los residuos) «unos aceites fenólicos a un bajo coste». «Los compuestos fenólicos obtenidos (catecol y derivados) poseen un alto valor añadido, ya que pueden ser aprovechados de diversas maneras en la industria química: en sectores como el plástico, farmacéutico, agroquímico o alimenticio», precisa Labidi.

«Gracias a la patente aumentamos la ventajas competitivas de la industria de la celulosa, pues se valoriza el subproducto o 'licor negro' que se obtiene en el proceso de convertir la madera en pulpa de celulosa», detalla el investigador, que apunta que la novedad radica en que «ya no es necesario extraer la lignina, mediante costosos procedimientos, de ese 'licor negro' para poder obtener compuestos fenólicos».

El método tiene una gran adaptabilidad industrial, pues el novedoso procedimiento es «fácilmente adaptable» a las instalaciones existentes en nuestro entorno. «Está completamente desarrollado para ser industrializado», sostiene Jalel Labidi.

Los autores de la patente son los investigadores Xabier Erdocia, Marian Corcuera y Jalel Labidi. La idea surgió durante el desarrollo de la tesis doctoral de Erdocia. El trabajo se realizó en los laboratorios del grupo 'Procesos de Biorrefinería' en la Escuela de Ingeniería de Gipuzkoa.