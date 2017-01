Fernando Rodríguez (Doctor en Psicología y Director del Instituto Baraka): «Queremos traer a Gipuzkoa un estudio de la Unesco sobre meditación para mayores de 65 años»

Tras veintiún años impartiendo clases en la Facultad de Psicología de San Sebastián, Fernando Rodríguez (Vitoria, 1956) encontró en la meditación aquello que siempre había buscado: «Un modelo universal de superación del sufrimiento». En 1994 fundó Baraka, el Instituto de Psicología Integral que durante muchos años estuvo ubicado junto a los cines Príncipe de Donostia y que desde 2014 se encuentra en la calle General Etxague, junto a la Bretxa. Mañana será el protagonista del Aula DV (Aquarium, 19:30), en la que charlará sobre 'Mindfulness para la segunda mitad de la vida: más allá del envejecimiento activo'.

- ¿Mindfulness?

- Es una técnica que se ha puesto muy de moda, importada de Estados Unidos. Se trata de abrir el organismo a los sentidos y de renovar el contacto con el exterior a través de la meditación y otras técnicas. Jon Kabat-Zinn, médico americano, decidió aplicar una nueva técnica con aquellos pacientes a los que la medicina no podía hacer más. Habilitó un pabellón junto a su hospital en el que meditaban, y tras un tratamiento de varias semanas pudo comprobar mejorías, sobre todo en aquellos pacientes que sufrían de estrés o ansiedad. A partir de ahí surgió un boom.

- Se ha puesto de moda.

- Sí, pero creo que es una moda que se quedará, porque no se trata más que de ayudar al desarrollo natural de la mente. Desde que se descubrió se ha ido extendiendo y se utiliza con pacientes muy diversos. Por ejemplo, se comprobó que es muy eficaz para evitar las recaídas en las personas que han padecido depresión, y también para tratar a quienes sufren algún tipo de desorden alimenticio. Nosotros incluso lo hemos probado en personas con enfermedades mentales en colaboración con Agifes (Asociación Guipuzcoana de Familiares y Personas con Enfermedad Mental), con muy buenos resultados.

- Entonces, ¿solo es útil para aquellas personas con problemas relacionados con las emociones?

- No, también lo es para enfermedades físicas, como la fibromialgia. Realmente el dolor se crea en la mente, es una respuesta mental a algo físico. Lo que enseñamos con el Mindfulness es que la concepción que tenemos del dolor es lo que provoca la mayor parte del sufrimiento, pero realmente la sensación física, si nos concentramos en ella, no es tal.

- En su ponencia hablará de esta técnica aplicada a la segunda mitad de la vida. ¿Por qué?

- Tiene una justificación sociológica, porque cada vez hay más personas mayores, y estas son las que ostentan el poder, el dinero y los recursos. Se han convertido en una clase social con mucha influencia, fijémonos en la importancia de su voto en el Brexit o en las elecciones de EEUU. Con la edad, las personas tienden a hacerse conservadoras, y necesitamos que nuestros mayores estén mentalmente sanos.

- ¿Cómo conseguirlo?

- Cambiando el sistema de análisis de la gerontología, ya que se hace desde la visión de la mediana edad, y eso es un error. Estamos reclamando que los mayores sean rápidos, eficaces, y esos son valores que no van con las personas de la tercera edad. Incluso la OMS insiste en el envejecimiento activo, que tienen que moverse, hacer cosas... Pero igual esa persona está pensando: «ya me he pasado toda la vida moviéndome, y ahora quiero descansar». Hay que buscar herramientas para contribuir a un envejecimiento armonioso, basado en las necesidades de los mayores.

- Y el Mindfulness es una buen herramienta para ello.

- Les ayuda a ver cómo funciona la mente con ejercicios de concentración que ayudan a reforzarla. El pensamiento tiene unos hábitos, por ejemplo el miedo al abandono, a que no me quieran... y en momentos de debilidad la mente acude a esas creencias adquiridas. La gran aportación de esta técnica es darse cuenta de que ese no soy yo, si no un pensamiento adquirido. Cuando vemos ese mal recuerdo, hay que apartarlo. La clave está en aprender a utilizar nuestro cuerpo y nuestra mente de una manera más amable.

- En su centro ofrecen cursos de Mindfulness desde hace ocho años.

- Son cursos de nueve semanas que impartimos cada trimestre. Cada semana acuden unas 200 personas, entre los 55 y 65 años, la mayoría mujeres. Alguna de ellas nos dice: «ahora siento el aire en la cara cuando paseo por la Bahía, y me fijo en los colores del mar o del cielo». Es que antes iba mirando al suelo, ensimismada en sus pensamientos y preocupaciones. La mayoría de nosotros funcionamos por rutinas y hay veces que no somos conscientes de lo que ocurre a nuestro al rededor.

- ¿Cómo podemos practicarlo en nuestro día a día?

- Uno de los trucos clásicos es el de la uva pasa. Se trata de cogerla y mirarla detenidamente, centrarse en sus arrugas, su color. Después olerla, acercarla a la boca, saborearla en la boca, y por último morderla. Otra técnica es caminar durante un rato centrándonos en los movimientos que realiza nuestro cuerpo. Es una manera de concentrarse en lo que estamos haciendo, sin pensar nada en más.

- ¿Qué beneficios puede tener el Mindfulness a partir de los 50?

- Se ha demostrado que produce cambios en todos los ámbitos que representan la madurez. Ayuda a que se evolucione de una manera armoniosa y eficiente, a reencontrarse con uno mismo, a la aceptación propia y al replanteamiento de las relaciones personales. Incluso la Unesco está preparando un estudio para analizar los beneficios de la meditación en los mayores de 65 años, y estamos tratando de traerlo a Gipuzkoa. La conferencia de mañana es el punto de partida para poder desarrollar ese proyecto.

- Y en el resto de etapas de la vida, ¿es productivo practicarlo?

- Por supuesto. En Inglaterra se está planteando incluirlo en el sistema de educación pública. Se fortalece la capacidad de estudiar, de concentrarse, se tiene una mayor conciencia corporal y se desarrolla una actitud de autocompasión y compasión hacia los demás. Es muy útil para terapias en empresas, mejora mucho la eficacia en el trabajo y también las relaciones y la cooperación entre los compañeros.

- Baraka es uno de los centros de referencia en formación de expertos en Mindfulness a nivel estatal.

- Desde luego. Nuestros cursos de instructores siempre están completos, incluso antes de abrirlos. Vienen profesores de psicoterapia, de yoga, de meditación, y también formamos a trabajadores de sociedades como Matia. Además, estamos presentes en todos los másters y cursos que se ofertan, como el de 'Experto en Mindfulness' por la Universidad Complutense de Madrid. También nos hemos trasladado a ofrecer formación a Valencia, Alicante, Sevilla y otras ciudades.