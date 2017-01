Trump, «muy preocupante» para el medio ambiente

Poco después de la toma de posesión de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, su equipo eliminó de la página oficial de la Casa Blanca casi todas las menciones al cambio climático.

- ¿Qué va a suponer para el medio ambiente la presidencia de Trump?

- La primera reacción emocional es la de miedo. Que el presidente de la primera potencia del mundo sea un negacionista del cambio climático en la situación en la que estamos es un problema para el planeta, no solo para Estados Unidos. Otra cosa es del dicho al hecho. EE UU firmó el acuerdo de cambio climático y salirse es un proceso largo que llevará más de cuatro años. Por lo tanto, durante esta legislatura no es fácil que se salga del acuerdo. Otra cosa es que no lo promueva o no ponga fondos.

- ¿Sus nombramientos le inquietan?

- Es bastante preocupante que el consejero delegado de Exxon, la propietaria del Exxon Valdez, que provocó la catástrofe ecológica paradigma de las mareas negras, vaya a ser secretario de Estado. Que haya puesto a un negacionista del cambio climático en la Agencia de Protección Medioambiental, que es más que un ministerio y depende directamente del presidente, da una idea de su administración. Va a promover el fracking, el carbón, el petróleo... En todo caso, una cosa es lo que puedan intentar pero otra cosa es el sector económico, porque las empresas punteras y líderes están colocadas en sectores de las renovables, en tecnológicas... Obama hizo poco para acabar con el carbón y el fracking, digamos que ha habido un proceso de autorregulación y las empresas han decidido no invertir ahí porque no es rentable. Hay que ver también el papel de las ciudades, de estados avanzados como California... Si se analiza todo lo que se está diciendo hay que preocuparse mucho y estar alerta, pero también confiar en la inteligencia de la ciudadanía de los Estados Unidos. Pero para el medio ambiente, los postulados de Donald Trump no son buena noticia. Puede resultar curioso que al final fuera China, ante la dejadez de la UE, quien vaya a liderar la lucha contra el cambio climático como segundo contaminador global.