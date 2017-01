El que acaba de comenzar será el año de los cruceros para el puerto de Pasaia, que tiene confirmadas ocho escalas en sus muelles para los próximos meses. Es la cifra más alta alcanzada nunca antes por la dársena, ni siquiera desde que recuperó este tipo de tráfico en 2012.

La casualidad ha querido que el primer buque de pasajeros que inauguró esta nueva etapa sea uno de los que haya confirmado ya su visita a la bahía en 2017. El 'Azamara Journey' volverá a atravesar el escarpado canal de acceso despertando la admiración de los vecinos de la zona igual que ocurrió hace casi cinco años, cuando este coloso dejó pequeño al pueblo con sus 181 metros de eslora por 28 de manga, las dimensiones máximas permitidas, comparables a las del estadio de Anoeta, incluyendo las pistas de atletismo y las gradas. Tiene capacidad para un total de 764 pasajeros, mientras que su tripulación asciende a 390 personas.

Azamara Club Cruises, la compañía de cruceros más lujosa del grupo Royal Caribbean Cruises Ltd., anuncia que el que está considerado como su barco 'boutique' entrará en Pasaia el 10 de septiembre, dentro de un itinerario trazado a través de diferentes puertos de Francia, España y Portugal. El buque zarpará el 4 de septiembre de Southampton para continuar por Saint Peter Port, Burdeos y San Juan de Luz, antes de hacer escala en la principal dársena guipuzcoana con la primera pleamar, hacia las 7.00 de la mañana.

Aunque la cifra de cruceros aún se considera escasa, 2017 marcará un récord



Los viajeros tienen alto poder adquisitivo y realizan gastos en poblaciones de la zona

El 'Azamara Journey' reanudaría su marcha 24 horas más tarde, poniendo rumbo a Bilbao y posteriormente, a las ciudades lusas de Oporto y Lisboa, donde daría por concluida la travesía el 16 de septiembre. Idéntica ruta se repetiría previsiblemente el mismo mes, pero de 2018.

Otras navieras también ofertan cruceros con escala en la dársena pasaitarra de cara a los próximos meses. Entre ellas, la de National Geographic Expeditions, que propone un viaje de carácter «cultural y gastronómico» en otoño a bordo del 'Orion' por diferentes ciudades del País Vasco y Portugal. Esta nave ya atracó en los mismos muelles el pasado mes de mayo.

Por primera vez lo hará el 'Serenissima', una embarcación construida en 1960 en Noruega que cuenta con 87 metros de eslora por 13 de manga y un calado de cerca de cinco metros. Con capacidad para un centenar de viajeros, será la encargada de abrir la temporada esta primavera.

La Autoridad Portuaria de Pasaia ha preferido no pronunciarse sobre el nombre de los ferrys que espera recibir, dado que «son las navieras las que tienen que hacer públicos los datos de los buques, así como las horas definitivas de entrada y salida del puerto». Así lo manifiesta Gregorio Irigoyen, exdirector de la dársena y actual responsable del Área de Planificación y Explotación de la APP, quien añade que «lo único que se puede adelantar es que la temporada se iniciará en la primera semana de mayo y finalizará en la primera semana de octubre, con esloras comprendidas entre los 88 y los 181 metros».

El que se hayan confirmado ocho escalas tampoco significa que sean ocho barcos diferentes los que hagan su aparición en la bahía, sino que algunos de ellos, al parecer, repetirán.

Irigoyen recuerda cómo la Autoridad Portuaria comenzó hace varios años una labor de captación de barcos de pasajeros que a punto está de batir su récord. Según explica, «iniciamos contactos con las diferentes empresas relacionadas con el tráfico de cruceros y poco a poco vamos obteniendo resultados. Resulta muy lento el incremento del número de buques debido a que los programas se confeccionan normalmente a dos años vista. La verdad es que, en todas las encuestas que realizan a los cruceristas, el puerto de Pasaia está obteniendo excelentes resultados y poco a poco estoy seguro de que se va a incrementar el número de barcos». Aunque admite que el número de ocho es «escaso», se felicita porque sería el año que más cruceros han entrado en la historia del puerto, «con visos a mantener, e incluso incrementar, las escalas en 2018».

Compaginar usos portuarios

El jefe del Área de Planificación y Explotación portuaria declara que estos buques dejan «muy poco beneficio» en la dársena, «siendo en bastantes casos los costes superiores a los ingresos percibidos». Sin embargo, asegura que sí dejan beneficio en la comunidad portuaria, a nivel de prácticos, remolcadores y demás servicios, así como en las poblaciones del entorno. «En general, se trata de personas de alto nivel adquisitivo y a lo largo de su estancia, los gastos que realizan son en las poblaciones del entorno, por lo que éstas son las mayores beneficiadas», manifiesta.

A la pregunta de si es rentable apostar por este tipo de tráficos frente a otros, como los siderúrgicos, Irigoyen responde que «la Autoridad Portuaria tiene que intentar atender a todos los tráficos que el espacio portuario de Pasaia permita; no se trata de una apuesta de unos tráficos frente a otros, sino de intentar compatibilizar todos ellos dentro del espacio de que disponemos». «Por ahora, el puerto de Pasaia tiene capacidad suficiente para que tanto los tráficos de cruceros como de siderúrgicos se realicen sin problemas», apunta.

Eso no significa que se proyecte habilitar un espacio específico en sus muelles para dar respuesta a la llegada de cruceros en el futuro. «Dado el tamaño del puerto, no podemos tener zonas reservadas para un tráfico concreto, sino que nos tenemos que adaptar a las mercancías que llegan en cada momento. No podemos permitirnos tener un muelle reservado para un tráfico que únicamente lo va a ocupar diez días anuales», señala.