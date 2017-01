Una donostiarra, jueza a los 23 años

Hace unos días algunos medios de comunicación se hacían eco de la proeza de una joven gallega que, con tan solo 24 años, se había convertido en la persona más joven de la historia en aprobar las oposiciones para convertirse en jueza. Cierto es que se trata de un tiempo récord, difícil de superar. Pero no imposible, como demuestra el caso de una joven donostiarra que estudió Derecho en la UPV/EHU y que ha alcanzado el mismo logro con tan solo 23 años.

Se llama Ainhoa Quinto y llega a la cita con una copia del Boletín Oficial del Estado en el que aparece su nombre como una de las cien personas que el año pasado superaron las pruebas para acceder a la Carrera Judicial -quedó en la posición 52 de la lista general-. «Es como el gran deseo de mi vida cumplido. Aparte de una liberación y una satisfacción», explica. Han sido dos años de dedicación exclusiva al estudio para conseguir una plaza. Todo un logro, teniendo en cuenta que la media de tiempo que normalmente se dedica para conseguirlo es de cuatro años y medio.

Esta joven, hija de una donostiarra y de un italiano, no podría ocultar su corta edad aunque quisiera. «Con la cara de cría que tengo no puedo mentir», reconoce. Su cálida y suave voz tampoco invita a pensar que supere las veinte primaveras. Es la misma reflexión que debieron formularse los magistrados que la examinaron por primera vez en una de las pruebas orales. «Me animaron a presentarme el año que viene si no lo conseguía», explica. Nunca habían visto a alguien tan joven superando la oposición. Hasta que llegó ella.

«A los 14 años tenía claro que lo que quería era acabar con las injusticias»



Terminó el Bachillerato con una nota de 9,95. En Selectividad obtuvo 13,8 sobre catorce

Lo suyo es vocacional. Ainhoa asegura que desde que tenía catorce años ha querido estudiar la carrera de Derecho. «Al principio era muy idealista, quería acabar con las injusticias». Pasaron los años y, a pesar de ver que impartir justicia no es algo sencillo, no perdió la ilusión por su vocación. «La primera vez que nos hicieron leer una sentencia en la carrera lo tuve claro: esto es lo que quiero hacer», cuenta.

Una carrera brillante

Hasta dentro de dos años no podremos referirnos a ella como 'señoría'. Primero le tocan nueve meses de prácticas en la Escuela Judicial de Barcelona, donde se instaló a principios de año «muy ilusionada». Después vendrá otro año más de prácticas y tras completarlo, entonces sí, podrá ejercer como la jueza más joven que haya existido en el Estado. «Me gustaría tirar por la rama de Penal, pero también me gusta Familia. Eso sí, lo que me encantaría sería que me destinaran a Donostia, aunque eso ya no depende de nosotros», apunta.

Desde siempre, Ainhoa ha sido una alumna precoz, con una mente brillante. Cuando era solo una niña le adelantaron un curso estando en Primaria. Las malas notas no existían para ella. «Siempre quería dar lo mejor de mí, he sido muy autoexigente, con sus cosas buenas y malas», reconoce.

Terminó el Bachillerato con una nota de 9,95 y después obtuvo una de las medias más altas de Selectividad de Euskadi en 2010: un 13,8 sobre 14. Podría haber elegido cualquier carrera que hubiese querido, pero ya entonces Ainhoa explicaba en este mismo periódico que ella lo tenía muy claro. Empezó Derecho con 17 años y lo acabó con 21.

Y este 2016 ha cumplido su deseo de abrirse camino como jueza en prácticas. Ese año de ventaja con respecto a sus compañeros y haber aprobado la oposición en tiempo récord hacen muy difícil que cualquier otro candidato pueda repetir su gesta.

La carrera estudiantil de Ainhoa, eso sí, no ha estado exenta de dificultades. «En el instituto sufrí acoso escolar porque destacaba», cuenta. Y recuerda que, cuando era pequeña, «por adelantarme un curso todos sabían quién era yo pero yo no sabía quién era nadie». Le gustaría por ello un modelo educativo que «no descuide a los que van mal pero tampoco a los que van bien porque si no la motivación puede desaparecer».

9 horas de estudio al día

Algo que puede confirmar cualquiera que haya estudiado una oposición es que se trata de una carrera de fondo. Ainhoa explica que lo esencial es la disciplina. «Estudiaba una media de 8 ó 9 horas diarias con un día de descanso a la semana. Eso era sagrado», asegura.

También destaca la importancia de dejar de estudiar una vez terminado el temario asignado para cada día. «No merece la pena adelantar la materia del día siguiente. Ese tiempo que te queda del día es vital». Ratitos que aprovechaba para ir al gimnasio o quedar con su novio.

Cuando dejaba los libros y los apuntes a un lado tampoco perdía la opción de disfrutar de un partido de la Real Sociedad en Anoeta. «Es importante respetar estos espacios de tiempo y aparcar el estudio hasta el día siguiente. Eso sí, la oposición te acompaña a donde quiera que vayas», dice.

Por suerte todo eso ya forma parte del pasado y las sensaciones no pueden ser más satisfactorias. Ahora toca poner tierra de por medio y afrontar nuevos retos. Esta vez en la ciudad condal donde, por cierto, conocerá a la aspirante a juez gallega a la que, sin menospreciar su proeza, le ha arrebatado la primera posición en esta simbólica competición. En cualquier caso, enhorabuena a ambas porque, sea como sea, la justicia queda en manos de las mejores.