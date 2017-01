Milagros Otero: «Los que no tienen voz son blancos ideales para abusos y malos tratos»

El 2 de septiembre de 2016 la jurista Milagros Otero tomó posesión de su cargo como Valedora do Pobo, la defensora del pueblo gallega, y lo hizo con una convicción firme sobre su labor: dar voz a aquellos que no la tienen o que la tienen muy baja. Sabe que su función no es sancionadora, pero aplica la experiencia familiar porque igual que a su padre le basta mirar a sus hijos para que estos sepan que algo le ha sentado mal, cree que un Valedor debe ser capaz de mirar a una institución y decirle: ¿cómo ha podido hacerle esto a un ciudadano? «Esa mirada debe servir igual que la de mi padre», reivindica esta mujer que ha sido testigo del nacimiento de la Fundación Aubixa, para defender los derechos de los mayores y de los enfermos de demencias.

- Su currículum es espectacular. Es doctora en Derecho por la Universidad de Santiago y catedrática de Filosofía del Derecho de la misma universidad. Es pionera también en cuanto a presencia femenina como única decana de la Facultad de Derecho, la primera mujer académica numeraria de la Real Academia Gallega de Legislación y Jurisprudencia... Y la única defensora del pueblo de las nueve del Estado salvo Soledad Becerril, que acaba su mandato.

- No he estado empeñada en ser la única mujer en nada, es una cuestión de casualidad porque hubo muchas mujeres que debían haber llegado antes que yo. No es mérito mío, es que poco a poco, por fin, parece que se valora la capacidad, el esfuerzo, el conocimiento y el trabajo por encima del sexo. Tampoco voy a ocultar que fui decana desde 2001 a 2005 y que no ha vuelto a ser nombrada ninguna otra mujer. Una situación similar ha ocurrido en la Academia. Solo somos dos mujeres.

«Si las mujeres somos especialmente vulnerables, las mayores aún más»



«La crisis también es de valores, en la que los más dependientes son los que más sufren»

- Lo que no aparece entre sus méritos, al menos en internet, es su faceta como mezzosoprano.

- Sí, es verdad, hasta el año 2001, en el que participé en el último concierto en Salamanca. Pertenecía a un grupo de cámara de la Universidad de Santiago, recuperamos instrumentos que aparecen en la fachada de la catedral y recorrimos el mundo. Todavía recuerdo la actuación en el Metropolitan de Nueva York y sobre todo a la gente que conocí.

- Es patrona de embarcaciones de recreo.

- Me gusta mucho el mar, la sensación de libertad que se respira y la posibilidad que te ofrece de conocerte a ti misma y de vislumbrar los problemas de los demás.

- ¿No me diga que además es madre de una familia numerosa?

- Noooo, aunque tengo doce sobrinos que son muy próximos a mí. Reconozco que tener pareja e hijos son barreras para las mujeres a la hora de acceder a determinados puestos.

- Ha participado en el bautizo oficial de la Fundación Aubixa, creada por profesionales de la sociedad civil para luchar contra el Alzheimer y a favor de la dignidad de los derechos de las personas mayores, sobre todo cuando sufren demencias asociadas a la edad.

- Quiere reivindicar los derechos de las mujeres mayores en el ámbito de la dignidad, de la necesidad de que cuenten con una protección especial, porque sufren una discriminación múltiple. La figura del Valedor está para proteger a todas las personas, pero sobre todo a las que más lo necesitan, y si las mujeres somos especialmente vulnerables, las mayores son las que sufren más. Si padecen una demencia, todo se incrementa. Mi compromiso de dar voz a quienes no la tienen, de hacerles visibles, es claro.

- El pasado día 11 un hombre de 55 años mató a puñaladas en Portugalete a su madre, postrada en la cama y con Alzheimer. ¿Qué piensa de este suceso?

- La violencia es tremenda, demoledora y la institución del Valedor busca la cultura de la paz y el acuerdo. Pero la sociedad se está deshumanizando.

- Hay personas que matan a su pareja cuando se encuentra en esta situación de demencia para que dejen de vivir una vida que les espanta.

- Las finalidades eugenésicas de situaciones como esta forman parte de un debate abierto, pero creo que la dignidad debe ser protegida siempre. Nunca juzgo conductas, lo que busco es ayudar a las personas y tender puentes entre la ciudadanía y las administraciones públicas. Eso exige mirar qué ocurre en cada caso concreto, en qué circunstancias se desarrolla.

- Mi abuela me decía que si algún día le veía como a su vecina, que tenía Alzheimer, le clavara un cuchillo... Cuando le vi perder la memoria siempre me venía su frase a la cabeza.

- Por mucha certeza que tuvieras de que eso era lo que ella hubiera querido, otra cosa es que tú fueras capaz de hacerlo. La vida es una cosa muy seria.

- ¿El envejecimiento está reñido con la calidad de vida?

- No debería estarlo, pero el caso es que así es. Los mayores deben tener el respeto y el reconocimiento de todos, deben ser un referente y no estar aislados, contar con ellos por el camino que nos han abierto y no algo a desechar.

- ¿Qué ha sido del pater familia que recoge el Derecho Romano?

- Hay pueblos como los chinos, los japoneses o los gitanos que veneran la ancianidad. Nuestra sociedad actual no lo hace. Igual que no arreglamos unos zapatos y preferimos desprendernos de ellos, tiramos a las personas y buscamos otras nuevas. Antes, en un trabajo, la experiencia y la edad eran un grado. Ahora han pasado a ser un problema. Esa inversión de valores no deja de ser un error.

- El envejecimiento no solo se asocia con demencia, que ya es grave, sino también con la sostenibilidad del sistema de pensiones.

- La sociedad no debe vivir de acuerdo con la economía de forma exclusiva, aunque es cierto que es la que acredita la sustentabilidad de la vida. Pero no puede ser el único factor, hay otras cosas. La crisis que hemos vivido, que estamos viviendo aún, es una crisis de valores en la que son los más débiles y los más dependientes los que más sufren. Es otro error de una sociedad cada vez más utilitarista en la que vales tanto en la medida en la que sirves.

- ¿Cómo es posible que el 25% de los mayores con Alzheimer sufra malos tratos?

- La situación es peor que eso, por escalofriante que parezca, porque seguramente ese porcentaje se puede aplicar también a todos aquellos que no pueden defenderse ni contarlo. Discapacitados, menores o mayores con demencia, son los candidatos ideales para los abusos y el maltrato porque no tienen voz, porque aunque lo sufren, no pueden expresarlo. Cada derecho que yo tengo implica igual derecho en el otro y debo comprometerme a respetarlo.

- ¿Qué puede hacer una jurista como usted en estos casos, teniendo en cuenta además que tienen la posibilidad de defender los derechos de la ciudadanía?

- Me gusta atender a la gente de forma personal, aunque tenga que escuchar más de una vez eso de 'Hola señorita, queríamos hablar con el Valedor'. Para nosotros no hay caso pequeño, los atendemos todos, aunque muchas veces puede ocurrir que el que reclama no tenga razón. Somos un equipo, pero tengo claro que también hay un componente personal en esto, que es necesario ganarse una autoridad.

- Alardea de que el 90% de las quejas que ha planteado han sido escuchadas. El porcentaje es altísimo. ¿Cuántas quejas reciben?

- Intentamos dar voz a quienes no la tienen o la tienen muy baja. Hemos recibido 36.000 protestas, pero esperamos llegar a las 60.000.

- Pero ustedes no pueden sancionar, solo reñir a las instituciones cuando hacen algo mal.

- Mi padre es ya un hombre mayor. Tengo cuatro hermanas y un hermano y puedo asegurar que durante toda nuestra vida solo tenía que mirarnos para que supiéramos que algo que habíamos hecho no estaba bien, que estaba decepcionado. Sigue ocurriendo lo mismo entre nosotros, nunca nos ha castigado. El Valedor tampoco castiga, pero debe ser capaz de que la fuerza de su mirada tenga importancia. Debemos saber situarnos en la sociedad, mantenernos en lo que se llama el punto medio aristotélico porque ahí está la virtud. Todo el mundo tiene parte de razón y es necesario mediar en los conflictos de intereses.

- Punto medio aristotélico... Me olvidaba de que es profesora de Filosofía del Derecho.

- Soy una enamorada de la justicia, es un concepto, un valor, que me ha preocupado desde siempre, hasta tal punto de que cuando era una niña, cualquier injusticia me hacía sentir un nudo en la garganta, un malestar físico. Me preocupan más los conceptos que las leyes, que son contingentes y a veces injustitas. El valor del derecho no es la legalidad sino la justicia.

- ¿Aprobar con usted será complicado entonces?

- A los alumnos no les suspenden los profesores sino la vida. También puedo asegurar que, conmigo, lo difícil es catear. No soy uno de esos docentes que se creen salvadores del mundo, que lo que piden es que los alumnos pongan en el examen justo lo que ellos quieren. Y fíjese si las cosas no son tan evidentes que en muchos casos prácticos los jueces emiten votos particulares.

- Es firme partidaria del diálogo y el entendimiento. Vamos, que es de las que cree que hablando se entiende la gente.

- Mire, no. Cuando llegué al decanato de la facultad de Derecho de Santiago me propuse aplicar esta máxima, pero lo cierto es que hay gente que no se quiere entender. Fue un error por mi parte, aunque sigo pensando que hay que agotar el diálogo al máximo.