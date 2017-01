Los vecinos del incendio de Villabona tardarán 15 o 20 días en volver a su casa

Los vecinos que tuvieron que abandonar sus viviendas tras un incendio que el pasado viernes afectó a un edificio de cuatro plantas en Villabona tardarán «quince o veinte días» en volver a sus casas, según les ha comunicado el Ayuntamiento. Antes será necesario que los bomberos despejen el inmueble piso por piso, sobre todo la primera planta y varios locales, que han quedado destrozados por las llamas.

El fuego, que se desató hacia la una y media de la tarde en un bajo de la calle Pilotari y se propagó por la escalera del edificio, obligó al desalojo de 18 familias. La alcaldesa, Maite Izagirre, se puso en contacto con ellos y les ofreció realizar los trámites necesarios para poder encontrarles una vivienda. Al final no fue necesario, ya que expresaron que pasarían la noche en casa de sus familiares.

Los vecinos desalojados pudieron acceder ayer a sus casas durante quince minutos para recoger algunas pertenencias. Lo hicieron acompañados por los bomberos y lo que vieron fue descorazonador. «Mi casa está cubierta de hollín y hay un fuerte olor a quemado. Los locales y el piso de abajo están destrozados y me han dicho que hasta que no lo arreglen todo no dejará de oler así», explicó una de las vecinas afectadas, que se acogió al consuelo de quienes se ven alcanzados por la desgracia. «Por lo menos no ha habido nadie herido», aseguró.

En un comunicado, el Gobierno municipal mostró su agradecimiento «a todos aquellos ciudadanos y ciudadanas que se han puesto en contacto con el Ayuntamiento para ofrecer sus viviendas a los afectados. Además, agradecemos a todos aquellos operarios que han participado en la extinción del fuego y en la gestión de la situación, tales como bomberos, ertzainas, policías municipales, la brigada del Ayuntamiento y técnicos y trabajadores sanitarios».

Después de que los bomberos del parque foral de Tolosa lograran sofocar el incendio, una unidad de Inspecciones Oculares de la Ertzaintza se personó en la vivienda donde comenzó el fuego y llevó a cabo un primer reconocimiento al objeto de determinar el origen del suceso. Al parecer, las primeras averiguaciones inducen a sospechar que el fuego se inició en una manta eléctrica.

Cuatro personas, entre ellas un hombre y una mujer, ambos de 86 años, fueron atendidas por las asistencias sanitarias desplazadas al lugar. Asimismo, otros dos vecinos, de 41 y 47 años, sufrieron intoxicación por respirar el humo.

Caserío en Abadiño

En Abadiño, un agente de la Ertzaintza tuvo que ser atendido por inhalación de humo tras haberse declarado un incendio en un caserío, según informó el Departamento vasco de Seguridad. El suceso se produjo a las cuatro de la madrugada de ayer en un caserío del barrio Mendiola. Hasta el lugar se desplazaron efectivos del cuerpo de bomberos y de la Ertzaintza. Un agente de la Policía vasca tuvo que ser atendido por inhalación de humo, aunque no fue necesario trasladarlo a un centro sanitario.