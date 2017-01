Bajo cero durante todo el día

El frío se instaló de madrugada y no desapareció en todo el día. El anticiclón siberiano dejó ayer mínimas que alcanzaron los valores más gélidos en Berastegi, donde el mercurio cayó hasta 7,1º bajo cero. Pero no solo heló de noche. También lo hizo durante el día. Algunas poblaciones del interior permanecieron desde el amanecer hasta el ocaso con valores negativos. Hoy, la situación será muy parecida y mañana, los participantes en la tamborrada infantil desfilarán con una temperatura ambiente de unos cinco grados. Eso sí, no lloverá y los cielos permanecerán despejados durante la fiesta.

La noche fue algo más que fría, sobre todo en las comarcas del interior de Gipuzkoa. Tras los -7,1 grados medidos en Berastegi, fueron las localidades situadas en los tramos altos de las cuencas del Urola, Oria y Deba las que soportaron las temperaturas más bajas. En Zumarraga llegaron a 4,5º bajo cero, mientras que en Ordizia registraron -4º, los mismos que en la presa de Arriaran y en Oñati. En esta última localidad, sin embargo, en el santuario de Arantzazu, la estación meteorológica del religioso franciscano Pello Zabala midió una mínima de -2 grados. «En esta ocasión, los valores extremos se han medido en las zonas más profundas del relieve y en las cumbres. En Arantzazu, como estamos en la mitad, nos hemos quedado a dos bajo cero», afirmó el observador meteorológico. En Beasain, el mercurio se situó en 3,6º también negativos y en Aretxabaleta llegaron a -3,1º.

De entre las capitales de la comunidad autónoma, la mínima se dio en Vitoria, con -4º, por delante del observatorio del monte Igeldo, donde se alcanzaron 2,8º también negativos. En Bilbao se quedaron en -1,5º.

Las nubes suavizaron el frío

En las cumbres montañosas de la comunidad se midieron mínimas todavía más frías. Según datos de Euskalmet, los efectos del frío se sintieron especialmente en el alto de Kapildui, con 8,8 grados bajo cero. En el monte Oiz, a más de mil metros de altitud, se alcanzaron -6,1º, por -5,7º en Jaizkibel. En San Sebastián, los termómetros situados en la calle registraron valores de 3 grados bajo cero.

7,1 grados bajo cero fue la temperatura mínima que se registró ayer en toda Gipuzkoa. Se midió en Berastegi.

En la Llanada alavesa, el frío bajó hasta los -4,5º de Abetxuko y los -4,3º en Salvatierra. En la Rioja Alavesa llegaron hasta los -2,8º en Páganos.

Las mínimas, aun siendo importantes, se quedaron por debajo de lo que cabía esperar. Los pronósticos vaticinaron valores cercanos a los -5º en la costa y -10º en el interior. Sin embargo, «las capas de nubes bajas que se han formado han hecho que las temperaturas se hayan atenuado», señaló Margarita Martín, delegada en Euskadi de la Agencia Estatal de Meteorología, Aemet.

La ausencia de insolación, no obstante, fue la responsable de que durante el día los termómetros no terminaran de recuperarse. Muchas localidades del territorio registraron durante el día máximas que se situaron por debajo de la barrera de los cero grados. Fue el caso de Zumarraga, donde la más alta del día fue de -2,8º. En Aretxabaleta se midieron -0,2º y en Beasain, -0,7º.

La ola siberiana hizo que aparecieran placas de hielo que, sin embargo, no causaron accidentes graves y tampoco daños materiales. Los bomberos forales no fueron requeridos por emergencias relacionadas con la adversa meteorología, según precisaron.

En Navarra, la masa de aire frío hizo que se registraran valores inferiores a -4 grados, excepto en la Ribera Baja, y hasta -10º grados en el Pirineo y en el valle del Baztan, lo que obligó a extremar la precaución para circular ante la posible presencia de placas de hielo.

Por ese motivo, la carretera de Isaba-Zuriza estaba cerrada, mientras que en la de Burguete-Isaba se pedía mucha precaución, al igual que en la subida a San Miguel de Aralar. Además el puerto de Belagua permanecía cerrado en la venta de Juan Pito, por riesgo de aludes. El desbordamiento del río Arga también provocó cortes de carretera en las zonas de Tafalla, Miranda de Arga y Lerín.

San Sebastián, con sol

Hoy, el frío seguirá siendo protagonista. Las temperaturas mínimas no experimentarán grandes variaciones o subirán ligeramente. Eso sí, las máximas registrarán un leve incremento. Según el pronóstico de la agencia vasca, las heladas serán generalizadas a primeras y últimas horas. «Seguiremos con frío, pero las máximas subirán en todo el territorio», afirman. En el cielo habrá alternancia de nubes y claros en la vertiente cantábrica, y cielos prácticamente despejados en el resto de la comunidad.

Mañana, festividad de San Sebastián, el ambiente será soleado. Las heladas volverán a ser generalizadas de madrugada y a últimas horas, pero de nuevo subirán algo las máximas, que ya alcanzarán valores cercanos a los 5-10º. La nubosidad será escasa, con tan solo algunas nubes altas, por lo que el sol será protagonista. El viento soplará flojo del este-sureste.

La ola de frío se dará por finalizada el sábado. «El anticiclón se debilita y las temperaturas máximas se situarán ya por encima de los 10 grados positivos», afirma Margarita Martín.