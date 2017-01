«La casa de mi madre tiene que estar destrozada y llena de barro»

Lola vive sola en el número 59 de la calle Bolu en Bergara. El lunes, mientras veía tranquilamente su telenovela después de comer, una vecina llamó a su puerta para avisarle de que debía abandonar la vivienda de inmediato. La ladera se les venía encima, pero Lola, de 78 años y con problemas de audición, no se dio cuenta. Su casa es la más afectada por el desprendimiento ocurrido en la tarde del lunes en la localidad del Alto Deba. En la parte delantera se podía ver ayer como caían cascadas de agua provenientes del salón y las habitaciones de la vivienda. En la parte trasera, la que da a la ladera, los troncos, piedras y barro se habían colado por la cocina de esta vecina, que por el momento se ha trasladado a Zumarraga a casa de uno de sus hijos.

Carmen es otra de las hijas de Lola, y también una de las vecinas afectadas. Sin embargo su vivienda, en el número 51, ha tenido más suerte y el corrimiento de tierras no ha provocado daños en ella. Su preocupación ayer era conocer el estado del piso de su madre. «Por el agua que cae tiene que estar destrozada y llena de barro y troncos. Le hemos dicho a la ama que puede que vuelva en una semana para no alarmarle, porque esta casa es su vida, pero creo que esto va a ir para largo», comentó ayer mientras observaba el inmueble sin poder impedir que la emoción empañara sus ojos. Y no se equivocó. El ayuntamiento de Bergara comunicó ayer a los 48 vecinos desalojados que 18 de ellos, residentes en los portales 57, 59, 61, y 63 no podrán volver en los próximos días a sus hogares, aunque les permitieron acceder junto a los bomberos para hacerse acopio de ropa y otros enseres.

Uno de sus hijos avisó a Carmen de lo ocurrido, y recuerda con angustia el viaje de vuelta desde Vitoria, donde se encontraba trabajando. Cuando llegó, mientras miraban hacia el monte, ocurrió el segundo y más fuerte desprendimiento. «Fue un estruendo tremendo, caían árboles, piedras... Los bomberos empezaron a gritarnos que saliéramos de allí, y yo con mi ama del brazo, que estaba asustadísima...», recuerda. Carmen, su marido y sus dos hijos pasaron la noche en un hotel de la localidad, habilitado por el ayuntamiento. Ayer su mayor preocupación era conocer el estado interior de las viviendas. «No sabemos lo que nos vamos a encontrar dentro», señaló.

18 vecinos no podrán volver a sus casas por el momento. Son siete familias de los números 57 izquierda, 59, 61 y 63, cuyas viviendas se han visto afectadas en mayor o menor medida por el desprendimiento de la ladera contigua. Ayer pudieron entrar en sus casas a coger ropa y otros enseres.

La plaza que hay frente a las viviendas se convirtió ayer en el punto de reunión de los afectados, que acompañados por amigos, familiares y otros vecinos de la localidad observaban los trabajos de bomberos, geólogos y técnicos, a la espera de conocer el estado de sus casas. Como Lourdes, que pasó la noche en casa de un conocido, y el día frente a su casa, esperando obtener alguna respuesta. «Solo quiero saber cómo está mi casa», decía. Fue la encargada de alertar a su vecina Lola de que debía de abandonar su casa, y como ella, tampoco podrá volver.

Recuerda que el lunes por la mañana ya escuchó un fuerte ruido, que relacionó con las labores que llevaban a cabo los operarios que trabajaban en la ladera, ya que la noche del domingo ya se había producido un pequeño desprendimiento a causa de las fuertes lluvias. «Sobre las cuatro de la tarde vino un municipal y nos dijo que teníamos que abandonar la casa. Cogí a los perros y salí con lo que llevaba puesto, el pantalón del pijama. A la media hora volví a por un vaquero. Un policía me dijo que lo hacía bajo mi responsabilidad, y cuando miré por la ventana vi que se nos venía el monte encima», comentó.

«Ama, el monte se mueve»

Otro de los puntos de encuentro de muchos de los vecinos fue el bar de la plaza, en el que trataban de refugiarse del frío ante la larga espera para conocer si podrían acceder a sus hogares, aunque fuera a por algo de ropa. Begoña, que vive en el número 63 y que tampoco podrá volver a su casa por el momento, tomaba un café junto a su madre, en cuya casa ha tenido que alojarse junto a su familia. «Yo estaba trabajando y me llamó mi hijo de 26 años y me dijo: 'ama, se está moviendo el monte'. Le dije que saliera de allí inmediatamente», contó Begoña. Su casa es la primera de la fila de viviendas desalojadas, y cree que «posiblemente esté también inundada». A pesar del disgusto, intentaba sacarle una nota de humor a lo ocurrido. «Lo que peor llevo es que no he podido coger el neceser con el maquillaje, y hoy aquí todas las cámaras grabándome», comentó entre risas.

En el mismo bar tomaba un café Arantza. El desprendimiento le pilló cuando salía de casa junto su nieta, a la que se encarga de cuidar mientras sus padres trabajan. «Vino un municipal corriendo y con los nervios no subí ni a por ropa. Hemos pasado la noche en casa de mi hija, pero hemos estado pendientes del agua sin pegar ojo».

A las ocho de la mañana esta vecina del número 55 ya estaba en la plaza pendiente de escuchar alguna noticia sobre la situación su casa. Pero no fue la única. «Cuando llegué ya había unos cuantos vecinos», comentó. Como Encar y Luisa, ambas del portal 57, que resultó parcialmente afectado en las viviendas de la escalera izquierda. «La noche la hemos pasado muy inquietos», indicó Encar, que durmió junto a su marido en casa de su madre, igual que Luisa, que todavía tenía grabado el tremendo ruido que provocó el segundo desprendimiento. «Me recordó a la peli esa del tsunami. Por la noche, cada ruido que oía, me despertaba. Ha sido angustioso», confesó mientras trataba de contener las lágrimas.

La alerta no solo afectó a los bloques impares de la calle. También lo hizo, aunque de menor manera, a las casas pares, ubicadas en frente. Una de sus vecinas comentó ayer que aunque no fueron desalojados y pudieron pasar la noche en casa, «dormí en el sofá y con la maleta hecha por si teníamos que salir pitando». Asimismo, decidió mandar a sus hijos a dormir a casa de los abuelos, por lo que pudiera pasar.

Con el susto aún en el cuerpo, la mayoría de los vecinos de la calle Bolu pudieron volver ayer a sus casas. Sin embargo, 18 de ellos tendrán que esperar días para retornar a sus hogares. Carlos Etxaniz, presidente de la comunidad de vecinos, aseguró que a partir de ahora «viviremos mirando hacia arriba, hacia el monte. Esto ha sido un toque de atención para que se tomen las medidas necesarias para que esto no vuelva a ocurrir».