«Los árboles nos han salvado»

Eran las dos de la madrugada. Para entonces ya había dejado de llover en Donostia. Los Sistiaga y tres familias más descansaban en sus respectivas viviendas cuando, de pronto, les despertó un gran estruendo. Enormes rocas caían por la pronunciada ladera que se levanta en la trasera del caserío en el que residen. «Las piedras venía rodando. Algunas eran de más de una tonelada. Hemos tenido la fortuna de que ninguna ha impactado contra la casa. Nos han salvado los árboles que han hecho de barrera natural», afirmó Borja Sistiaga.

El desprendimiento de un muro de escollera que hacía funciones de contención de unos terrenos sobre los que se levantan unas viviendas en la loma del camino Agerre obligó al desalojo ayer de madrugada del caserío Zapatarienea, en el camino Barkaiztegi, en Martutene.

Las intensas lluvias de los últimos días, junto a otros factores que están siendo analizados, terminaron por reblandecer la tierra de la parcela en la que se construyen varias villas de alto standing. Las edificaciones son las últimas que se asientan en una colina a la que se accede por una carretera que parte prácticamente del Hospital Universitario Donostia, aunque está orientada hacia la vega de Martutene. Justo al pie de la ladera discurre la regata de Oiaola y al lado de ella se alza el caserío afectado. Varias decenas de metros más adelante se encuentra la sidrería Barkaiztegi.

«Nos hemos despertado con unos ruidos terribles. Hemos salido al exterior y ha sido entonces cuando nos hemos dado cuenta de que estaban cayendo las piedras de la escollera de las casas que se construyen arriba. Eran enormes. Había algunas que podían pesar en torno a una tonelada», manifestó Borja Sistiaga.

En los minutos que siguieron a la fractura del muro reinó el desconcierto. Presa de los nervios «oíamos los ruidos que hacían las piedras cuando caían por la pendiente de doscientos metros. Pero como era de noche no sabíamos qué hacer, si ir a un lado o al otro de la casa. El caso es que no se veía nada y las luces de las linternas tampoco es que alumbraran mucho. Poco podíamos hacer. Solo escuchar cómo chocaban contra los árboles», relató el vecino.

«Hemos librado la casa»

Ninguna de las rocas que se desprendieron del muro de contención impactó sobre el caserío. Algunas, no obstante, llegaron hasta una especie de cobertizo, aunque tampoco ocasionaron desperfectos de importancia. «Por lo menos, el caserío hemos librado, aunque justo justo».

La mayor parte de las rocas quedaron retenidas por la masa foresta. «Hemos tenido la suerte de que en la ladera hay bastantes árboles que, en unos casos, han amortiguado la caída y, en otros, las han frenado antes de que llegaran a la carretera», explicó el vecino.

Los hechos fueron puestos en conocimiento del centro de coordinación de emergencias. Al lugar acudieron efectivos de los bomberos del parque de Donostia que llevaron a cabo un primer reconocimiento de la zona. Asimismo, retiraron algunas piedras que habían quedado en mitad del carretera que conduce a la vivienda.

El muro sujetaba unos terrenos sobre los que se construyen unas villas junto al Hospital Donostia



«Oíamos los ruidos que hacían las piedras al chocar contra los árboles pero de noche no las veíamos»

Sin embargo, dado lo escarpado del terreno, la escasa luminosidad del momento que impedía llevar a cabo una inspección más detallada y ante el riesgo de que pudieran producirse nuevos desprendimientos, se tomó la decisión de desalojar el caserío. «Somos cuatro familias, en total doce personas, con tres menores y una mujer de 86 años. Nos han llevado a todos al hotel Codina. Eran ya las cinco y media de la mañana. No ha habido ningún problema en el desalojo. Y nos han dicho que tendremos que estar fuera de casa un par de días».

Con el amanecer, técnicos municipales así como de la propia constructora se personaron en el lugar y llevaron a cabo un estudio sobre el estado del terreno. «Nos han dicho que la zona en la que se ha producido el desprendimiento está peligrosa y que lo primero que tendrán que hacer será fijar la ladera para que no se produzcan nuevos deslizamientos. Imagino que también tendrán que poner alguna protección para que las piedras no lleguen a la carretera o hasta nuestra casa», señaló el vecino.

Un posible «error»

Fuentes de los propios residentes en el caserío indicaron que las villas se llevan construyendo desde hace más de un año. «Ya mientras se llevaron a cabo los trabajos de construcción de la escollera se les escapó alguna piedra, pero no sucedió nada grave».

Aun cuando las precipitaciones registradas en los últimos siete días han sido importantes y han podido favorecer el deslizamiento del terreno, «ahí ha habido un error a la hora de levantar esa protección. Un dique de unos cuarenta metros de largo y no sé cuantos de alto no puede venirse abajo solo por unas lluvias. Ahí había mucho peso sobre el terreno», señaló otro de los afectados.

Fuentes del Ayuntamiento de Donostia indicaron que en tanto no se lleve a cabo un estudio preciso del estado en el que se encuentra la ladera y no se adopten las medidas oportunas para evitar que situaciones como la de ayer puedan repetirse, no se permitirá el acceso a los vecinos a sus hogares, que seguirán alojados en un establecimiento hotelero de la ciudad. Los afectados pudieron ayer retirar algunos enseres.