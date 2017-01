Así ha sido este martes 17 de enero

Una esperada noticia se ha conocido esta misma tarde. El bebé de 11 meses tutelado por la Diputación, y que fue sustraído el pasado 5 de enero por su madre biológica en Donostia, ha sido localizado en buen estado en casa de su abuela en Rumanía. También ha sido muy positivo que patronal y sindicatos vascos han acordado la firma de su primer gran pacto en 20 años, al igual que conocer que parte de los vecinos desalojados en Bergara el lunes por un desprendimiento a causa de las fuertes lluvias pueden regresar ya a sus casas. Hablando del tiempo, seguimos pendientes de los termómetros por una ola de frío que amenaza con 10º bajo cero.

Gipuzkoa: Un desahucio aplazado. El Juzgado de Primera Instancia número 1 de San Sebastián ha aplazado hasta el próximo 15 de mayo el desahucio de un anciano donostiarra de 84 años previsto para mañana, atendiendo a la situación de especial vulnerabilidad de esta persona por su salud y su edad, ha informado Maite Ortiz, abogada del afectado.

San Sebastián: Habrá toros en Semana Grande. El alcalde de San Sebastián Eneko Goia ha afirmado que la consulta antitaurina no se podrá realizar antes del mes de mayo o junio, por lo que el resultado de la consulta no se podrá aplicar para la próxima Semana Grande. Esto posibilita que pueda haber festejos taurinos en verano.

Sociedad: Los niños de Chernóbil. La Asociación Chernóbil ha hecho este martes un llamamiento a las familias vascas para que acojan durante el verano a niños afectados por el desastre nuclear tras constatar que la captación de nuevas familias "va mucho más lenta" que el año pasado.

Política: El plante del lehendakari a Rajoy. El portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, ha acusado al Ejecutivo central de "forzar de forma clara" la celebración de la Cumbre de Presidentes autonómicos para lograr "una foto", cuando los temas que se abordan en el encuentro de este martes son más propios de una "conferencia sectorial". Erkoreka, además, ha reconocido que en el Ejecutivo de coalición formado por PNV y PSE, no hay una opinión "unánime" sobre la decisión del lehendakari, Iñigo Urkullu, de no asistir a la cumbre, que los socialistas no comparten.

Economía: Una oficina vasca por el Brexit. El Gobierno Vasco abrirá una oficina en Londres con el objetivo de ampliar su actividad en el ámbito económico del Reino Unido. Así lo ha anunciado esta mañana la consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, Arantxa Tapia, en una comparecencia parlamentaria en la que ha desgranado las líneas generales de actuación de su Departamento en la legislatura que acaba de comenzar.

Mundo: Penas por el Plan Cóndor. La justicia italiana condenó este martes a cadena perpetua a ocho represores sudamericanos acusados de la desaparición y muerte de más de 40 opositores en el marco del Plan Cóndor, el pacto entre dictaduras sudamericanas en los años 70 y 80 contra los disidentes.

Real Sociedad: Mirando al Barcelona. El capitán de la Real Sociedad, Xabi Prieto, ha calificado de "curioso" que el Fútbol Club Barcelona disponga de "dos días y pico más" de descanso que los txuriurdines para preparar el partido de cuartos de final que ambos clubes disputarán el próximo jueves en Anoeta. Por otra parte, la Real se sumará este año a la Tamborrada donostiarra con un programa especial de actividades al ser el partido la víspera de San Sebastián.

Cultura: Un amplio cartel para el 'Mojo Workin'. Grandes veteranos del soul americano de los 60 como Brenda Holloway, Betty Harris, Spyder Turner y el grupo que conoció de nuevo el éxito en los 80 con 'Dirty Dancing', The Contours, formarán parte del amplio programa que ha preparado el festival 'Mojo Workin' que se celebrará en San Sebastián entre el 16 y el 19 de marzo.