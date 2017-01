La Iglesia de Gipuzkoa reorienta su pastoral para prevenir abusos sexuales

Tras la semana más convulsa que recuerda la Iglesia guipuzcoana en muchos años, las palabras del obispo de San Sebastián, José Ignacio Munilla, en la homilía de la misa que ofició ayer por la tarde en la catedral del Buen Pastor fueron orientadas a «dar esperanza en unos momentos tan duros». Los casos de abuso sexual cometidos por el exvicario general, Juan Cruz Mendizabal, acapararon todo un discurso donde, sin evasivas, Munilla subrayó la gravedad de los hechos, los condenó y pidió perdón.

Estos mensajes, más los que pedían que aflore toda la verdad y ofrecían colaboración a las víctimas -las que han denunciado y las que no lo hubieran hecho- ya los había vertido en una semana en la que ha abordado la comunicación con una nota de prensa y una comparecencia ante los medios. Ayer quiso dar un paso más. Mirar hacia adelante, «dar esperanza», y ante una comunidad conmovida señaló que «quiero que sepáis que estamos reorientando la programación pastoral para el presente curso, de forma que sepamos responder al reto presente».

El obispo eligió la eucaristía dominical para socializar su determinación por aplicar medidas que contribuyan a prevenir abusos como los que han salido a la luz esta semana. La primera, según anunció, es la «implementación en nuestra diócesis de la legislación civil sobre protección de menores, según la cual, todos aquellos que trabajen con menores deben obtener su certificado de estar libres de antecedentes penales en materia de delitos de naturaleza sexual». Añadió que la aplicación de esta disposición legal entre nosotros se extiende «tanto a los laicos, como a los religiosos y a los sacerdotes que desarrollemos nuestra labor pastoral con niños». Matizó también que la implementación de esta legislación ya había sido iniciada «antes de esta crisis».

El segundo de los frentes de actuación avanzado ayer tiene que ver con la formación. «En las jornadas, retiros y ejercicios espirituales programados para la formación permanente del clero, se abordarán y desarrollarán los temas relativos a la madurez afectiva sexual, así como al conocimiento de las patologías en su desarrollo; integrándolos en la formación espiritual». Y Munilla completó las dos medidas con un «llamamiento a redoblar la oración y la penitencia, como instrumentos indispensables en la lucha contra el mal».

De modo paralelo a la puesta en marcha de estas medidas, el obispo reiteró que «mi agenda queda disponible para atender de forma prioritaria los casos que puedan presentarse». José Ignacio Munilla ya ha puesto a disposición de la Fiscalía los datos que guardan relación con los hechos denunciados el jueves por un ciudadano que dijo haber sido víctima de abusos sexuales por parte de Juan Cruz Mendizabal durante un campamento de verano en Burgui en 1994. Los otros dos casos que han trascendido esta semana, acaecidos en 2001 y 2005, se saldaron con una condena eclesiástica al exvicario de «diversas penas expiatorias» en julio de 2016.

José Ignacio Munilla no renunció a hurgar en la herida antes de tratar de sanarla en comunión con los fieles congregados en la catedral. Quiso que quedara claro que «la gravedad de este tipo de abusos a menores, es especialmente grande, ya no únicamente por la materialidad del hecho, sino porque han sido actos cometidos aprovechándose de la confianza que se le otorga a un adulto. La condición de presbítero, ministro sagrado de Jesucristo, añade un plus especial de gravedad, por la contradicción tan evidente entre esos actos y la santidad del ministerio sacerdotal y su mensaje evangélico». Por eso, volvió a manifestar su «más firme y enérgica condena de toda forma de abuso sexual de menores, mayormente si dicho abuso es cometido por un sacerdote. Pido perdón en nombre de la Iglesia a las víctimas y familiares».

José Ignacio Munilla Obispo COLABORACIÓN CON LA JUSITCIA «Mi agenda queda disponible para atender de forma prioritaria los casos que puedan presentarse» LA VERDAD «Necesitamos que resplandezca la verdad. Sería grandemente beneficioso para todos» CONDENA «La condición de presbítero añade un plus de gravedad a este tipo de abusos a menores» JUAN CRUZ MENDIZABAL «Invitar a rezar por él no es ni corporativismo ni equidistancia, sino puro Evangelio»

Este discurso no es contradictorio, según Munilla, con el que pide oración por el condenado: «Nuestro hermano Juan Cruz Mendizabal». Afirmó que «rezar por él y por su familia no es ni corporativismo ni equidistancia, sino puro Evangelio». Por contra, aseguró, «ante la gran presión mediática y la alarma social generada», que «lo que no es cristiano es hacer leña del árbol caído y ensañarse con alguien en sus peores momentos». Incluso trajo a colación la cita de Jesús pronunciada ante los fariseos que querían apedrear a la pecadora: «El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra».

En todas las parroquias

Además de las palabras que José Ignacio Munilla, el mensaje de la diócesis de San Sebastián tuvo su eco en todas las parroquias en una jornada en la que la Iglesia guipuzcoana hizo piña. El Obispado envió una subsidia litúrgica a los párrocos para orientar la oración de la misa dominical. «Dado el ambiente en el que vivimos esta semana, no podemos celebrar el domingo como si nada hubiese ocurrido», señalaba la misiva enviada por el vicario de Pastoral Litúrgica.

Cada sacerdote reprodujo el manifiesto ante su comunidad con mayor o menor grado de adaptación a la literalidad, pero todos respetaron las ideas nucleares recibidas del obispado. En primer lugar, el de la búsqueda de la verdad. Y en segundo, el de la solidaridad con las víctimas.

El documento original extendido por todas las parroquias decía que «necesitamos que resplandezca la verdad. Darlos a conocer, según ha manifestado nuestro obispo, sería grandemente beneficioso para todos: para las víctimas, porque les ayuda a sanar; para los agresores, porque desenmascara la mentira de su vida y les llama a la conversión; para la Iglesia, porque requiere de nosotros una profunda revisión; y para el conjunto de la sociedad, porque estamos ante un problema del que no está exento nadie». En cuanto a la segunda idea, el texto recogía que «es el momento de mostrar nuestro compromiso inequívoco con la inocencia de la infancia y de la adolescencia, nuestra solidaridad con las víctimas y sus familias».