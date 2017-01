«La gente viene a la notaría en los momentos de su vida más trascendentales»

El donostiarra Diego Granados acaba de ser nombrado decano del Colegio de Notarios del País Vasco en un momento de gran revolución para los fedatarios vascos. La entrada en vigor hace más de un año del Derecho Civil Vasco que permite desheredar a los hijos explica que supone «un momento apasionante porque nos encontramos ante un derecho nuevo que hay que estudiar y desarrollar». Entre los objetivos que se ha marcado para los próximos cuatro años dice que serán los que siempre han tenido los notarios: «Servir a la sociedad» y seguir manteniendo las buenas notas que reciben por parte de los usuarios de la notarías. Además, es profesor de Derecho Civil en la Universidad de Deusto en San Sebastián.

¿Qué objetivos se marca para los próximos cuatro años?

El que siempre ha tenido el notario como finalidad, servir a la sociedad. Todas las instituciones se fundamentan en que son útiles para la sociedad y nosotros también. Aunque se nos pueda ver como personas poco accesibles, no somos nada lejanos y estamos muy implicados en el día a día. Cuando tratamos a la gente o nos preguntan, contestamos a todo lo que necesitan. Por ejemplo, los ciudadanos vienen a las notarías en momentos muy trascendentales de sus vidas, cuando hacen capitulaciones matrimoniales, testamentos o compran una vivienda. Probablemente, si vamos a las casas de esas personas y consultamos su caja fuerte tendrán cinco documentos notariales que son cinco momentos claves de sus vidas. Comprendemos la importancia que tiene para la gente el asistir a la notaría y tenemos que implicarnos en esos actos porque son cruciales para los ciudadanos.

También llevan a cabo una estrecha colaboración con las empresas.

Ha sido muy importante sobre todo estos años que lo han pasado tan mal. Nos hemos implicado con sus problemas económico-sociales porque solemos hacer reducciones de capitales o disoluciones de sociedades. A lo mejor son clientes que tienes desde hace quince años y vienen a liquidar una sociedad, por eso la colaboración del notario es importante. También colaboramos con las instituciones, sobre todo con las más cercanas, como el Gobierno Vasco y las diputaciones forales. El colegio comprende los tres territorios históricos y tenemos que entender que la foralidad es una riqueza y no un inconveniente. Tenemos que asumirlo como algo propio. También colaboramos con Hacienda porque el notario es una pieza básica para prevenir el fraude fiscal y el blanqueo de capitales. De todas las operaciones realizadas hacemos un índice único que se manda a Hacienda y a todas las instituciones. De este modo se controlan todos los medios de pagos o de dónde proviene el dinero. Es una aportación básica y muy válida.

Están sufriendo una pequeña revolución con la posibilidad de contraer matrimonios y realizar divorcios.

No es una función estrictamente nuestra sino que nos ha venido añadida estos últimos años. Quizá tenga que ver menos con lo estrictamente jurídico y tiene que ver más con dar facilidades a la gente. Es lo que más llama la atención por la novedad pero para nosotros es más anecdótico porque no es un aspecto tan jurídico. Hay que dejar claro que los divorcios se pueden hacer cuando no hay hijos menores. Además, debe ser de común acuerdo porque al final es más cómodo que ir a un juzgado.

¿Cómo está recibiendo la sociedad esta posibilidad?

Al ser más impactante, la gente pregunta más. Pero es un ejemplo más de la inmersión de los notarios en el día a día de la sociedad, al fin y acabo pertenecemos a ella.

¿La figura del notario sigue siendo demasiado lejana para la ciudadanía?

Creo que la gente nos ve cada vez más cercanos, probablemente porque también acuden más al notario. Hace cincuenta años el acceso a la propiedad era más limitado y al notario se le veía como un señor que andaba por ahí y al que se le tenía menos acceso. Ahora se hacen separaciones de bienes, se cambian los testamentos o se compran y venden pisos con más facilidad.

¿Ve necesidad de que se conozca más su trabajo?

Creo que estamos bastante abiertos y que participamos en todos los foros a los que se nos llama. Cuando los ciudadanos vienen a la notarías siempre encuentran una buena respuesta. En las encuestas internas que hacemos, los usuarios del servicio tienen un nivel de satisfacción mucho más alto que en otras profesiones o que en otros servicios.