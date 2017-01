«Un prestamista me va a echar de casa con 84 años»

A Patxi Zubiaurre se le nota cansado en cuanto abre la puerta de su casa. Lleva dos años de intensa lucha que han desembocado en un «auténtico drama». Este octogenario residente en el barrio de Amara de San Sebastián está a punto de quedarse sin casa de donde va a ser desalojado el próximo miércoles. «Estoy muy cansado, no puedo moverme y no descanso nada. Lo que estoy pasando es tremendo», acierta a explicar en el salón de su vivienda, en la que ha estado residiendo los últimos treinta años.

LA CIFRA 30 Años lleva residiendo Patxi Zubiaurre en la vivienda de la que va a ser desalojado el próximo miércoles. El Juzgado número 1 de San Sebastián ha decretado el alzamiento después de que Zubiaurre no pudiera hacer frente a los 104.000 euros que solicitó a unos prestamistas.

El drama de este profesor jubilado de 84 años comenzó hace tres años y medio cuando solicitó un préstamo hipotecario sobre su vivienda y que le fue concedido por unos prestamistas. Según explica Zubiaurre, las condiciones del préstamos eran de un importe principal de 104.000 euros, a pagar en mayo de 2014, con un interés ordinario del 19,5%. Pero no pudo hacer frente a los pagos. Ahí comenzó su pesadilla, que ha terminado en la subasta de su vivienda en el barrio de Amara que le ha sido adjudicada al acreedor por el 50% de su valor de tasación. Por 125.000 euros, la tasación se realizó en 250.000 euros. «Me vi en una situación en la que no tenía salida y tuve que pedir el préstamo. Lo que me dijeron me sonó a música celestial. Cuando te ves muy apurado la necesidad te hace que tragues con lo que te ofrecen. Pero no me enseñaron ninguna escritura ni nada», comenta apesadumbrado Zubiaurre que sufre una enfermedad de corazón y enviudó hace apenas unos meses. «Con todo el proceso perdió las ganas de vivir».

Ahora se encuentra entre la espada y la pared. El Juzgado Nº 1 de San Sebastián ha decretado que el miércoles de la semana que viene su vivienda tiene que ser desalojada, ante la petición de los prestamistas, explican desde la plataforma Stop Desahucios Gipuzkoa. Patxi Zubiaurre es desde hace dos años un miembro activo de la asociación que lucha por le gente que se encuentra en similares circunstancias a la suya. «Todos los miércoles voy a la reunión que realizamos en el barrio pero me cuesta mucho andar. Tengo que empezar a prepararme dos horas antes», explica.

El Ayuntamiento de San Sebastián intentó mediar pero no llegaron a un acuerdo



«Lo que me dijeron me sonó a música celestial. Cuando estás apurado tragas con lo que te ofrecen»

«Inasumible»

Desde Stop Desahucios han quemado todas las vías posibles para que la ejecución no se produjera. Pero las negociaciones no llegaron a buen puerto. Desde la plataforma pusieron encima de la mesa una propuesta gracias a la cual, Zubiaurre pudiera seguir viviendo en su casa pagando un alquiler social de 200 euros para que no excediera el 30% de su pensión hasta su fallecimiento. En las conversaciones también trataron de mediar representantes de la alcaldía de San Sebastián. Pero nada se pudo hacer. Los prestamistas se descolgaron con una propuesta «inasumible», ya que pedían una cuantía de 400 euros y «exigieron garantías adicionales con un aval bancario, que dadas sus condiciones resultan de muy difícil cumplimiento», se lamentan desde la asociación.

Ahora solo les queda solicitar la presión social. Así, desde Stop Desahucios hacen un llamamiento «a la solidaridad ciudadana para arropar a Patxi y solicitar que permanezca en su vivienda el tiempo que le pueda restar de vida», dice la plataforma. Asimismo, piden a las persona que se encuentran en una situación similar a la de Zubiaurre que acudan a la asociación porque «este tipo de prestamistas siguen destrozando vidas con total impunidad».