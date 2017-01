Nace Aubixa, la fundación guipuzcoana para los derechos de los mayores

La Fundación Aubixa se ha presentado este miércoles ante la opinión pública para explicar por qué un grupo de profesionales de variadas disciplinas ha decidido unirse a instancias de la asociación Afagi, que representa a los familiares de enfermos de Azheimer. Por un caso, se trata de un movimiento social que va a impulsar cuatro ejes fundamentales: los servicios sociosanitarios, la formación de los cuidadores, la incorporación de la investigación social y los aspectos económicos y jurídicos que conlleva esta enfermedas para los 46 millones de personas que la sufren y para sus familias. De todas ellas, 1.000 son guipuzcoanas.

Por otro lado, se pretende tratar el envejecimiento como oportunidad y no como problema, pero sobre todo evitar la discriminación que sufren los mayores y recordar a la sociedad que, con demencia o no, todos tienen derechos y dignidad. Este jueves se tratará el tema con un debate entre el Ararteko, Manu Lecertua; la Valedora do Pobo, Milagros Otero y el Sindic de Greuges, Rafael Ribó, que será presentado por otro defensor del pueblo, el ex ararteko, Iñigo Lamarka.

Aubixa trabaja en la llamada Carta Donostia sobre los derechos de los mayores que será presentada y sujeta a propuestas en un congreso abierto que se celebrará en otoño. Pretenden crear también un Observatorio permanente que vigile que los derechos se cumplan.